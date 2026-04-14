Tекст: Катерина Туманова

«Вдовы украинских солдат жалуются в соцсетях, что в некогда жилых строениях Мирополья складированы десятки тел их родных и близких. В официальных отписках командование 14 АК ВСУ жалуется на отсутствие эвакуационного транспорта», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Они добавили, что некрологи уничтоженных украинских националистов свидетельствуют о том, как в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот ВСУ.

В то же время «Северяне» за прошедшие сутки в Шосткинском районе зачищали приграничные лесные массивы, а штурмовые группы продвинулись до 150 метров.

В Сумском районе на 17 участках продвижение составило до 450 м. В Краснопольском районе бои продолжаются в районе села Новодмитровка, штурм- группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

На Харьковском направлении фронта борьба с националистами и их техникой велась в районах Рубежного, Терновой, Колодезного, Великого Бурлука, Малиновки и Весёлого. На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на шести участках до 300 метров.

На Великобурлукском направлении на трех участках бойцы продвинулись на расстояние до 500 метров. Ожесточенные стрелковые бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, а также вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

