Tекст: Мария Иванова

Также отражены три атаки ВСУ на Запорожском направлении из района Покровского в направлении пунктов Гай и Отрадное в Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Новоивановки и Катериновки в Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанскими Хуторами, Ветеринарным и Зыбино.

Противник при этом потерял до 25 военнослужащих и радиолокационную станцию.

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Кутьковки и Боровой в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

Потери ВСУ составили свыше 35 военнослужащих и шесть бронемашин.

Параллельно подразделения Южной группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Ильиновки и Артема в ДНР.

При этом противник потерял более 55 военнослужащих и четыре бронемашины, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ у Новопавловки, Новоподгородного в Днепропетровской области и Белицкого в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 165 военнослужащих, а также девять бронемашин.

Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Диброва, Подгавриловки и Маломихайловки в Днепропетровской области и Воздвижевки в Запорожской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, два танка, пять бронемашин, отчитались в Минобороны.

Напомним, Минобороны было зафиксировано 6558 нарушений Украиной режима перемирия. При этом ВС России продолжили проведение спецоперации только с окончанием действия перемирия.