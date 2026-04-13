Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.0 комментариев
ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия
Сорваны пять попыток выдвижения противника на позиции российских войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (две попытки), Варачино в Сумской области и Калеников в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.
Также отражены три атаки ВСУ на Запорожском направлении из района Покровского в направлении пунктов Гай и Отрадное в Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Новоивановки и Катериновки в Сумской области.
А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанскими Хуторами, Ветеринарным и Зыбино.
Противник при этом потерял до 25 военнослужащих и радиолокационную станцию.
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Кутьковки и Боровой в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.
Потери ВСУ составили свыше 35 военнослужащих и шесть бронемашин.
Параллельно подразделения Южной группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Ильиновки и Артема в ДНР.
При этом противник потерял более 55 военнослужащих и четыре бронемашины, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ у Новопавловки, Новоподгородного в Днепропетровской области и Белицкого в ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили более 165 военнослужащих, а также девять бронемашин.
Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Диброва, Подгавриловки и Маломихайловки в Днепропетровской области и Воздвижевки в Запорожской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, два танка, пять бронемашин, отчитались в Минобороны.
Напомним, Минобороны было зафиксировано 6558 нарушений Украиной режима перемирия. При этом ВС России продолжили проведение спецоперации только с окончанием действия перемирия.