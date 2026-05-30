От атак ВСУ пострадали два жителя Запорожской области
В результате массированных ударов вражеских дронов по населенным пунктам Запорожской области ранения получили двое мирных жителей, которым сейчас оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили власти региона.
За прошедшие сутки зафиксировано 14 фактов целенаправленных атак БПЛА противника на населенные пункты Запорожской области. Нападениям подверглись сразу несколько муниципальных округов, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Первый мужчина пострадал в районе села Балки Васильевского округа, сейчас за его состоянием наблюдают врачи. Второго местного жителя ранило около села Бердянское, где беспилотник повредил грузовой автомобиль.
Кроме того, удары пришлись по гражданским автомобилям в Приазовском и Каменско-Днепровском округах. В селе Великая Белозерка повреждены легковушка и частный дом, однако обошлось без дополнительных жертв. Оперативные службы области продолжают мониторинг обстановки, добавил Балицкий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее в результате атак украинских войск на населенные пункты Запорожской области пострадали девять мирных жителей. До этого, двое местных жителей получили ранения средней степени тяжести при ударе беспилотника по селу Лесное. В те же дни при атаке вражеского дрона по гражданскому автомобилю погибли двое мужчин.