В Запорожской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
В результате атаки украинского беспилотника в селе Лесное Запорожской области пострадали двое местных жителей, они доставлены в больницу с травмами средней тяжести, сообщили в Минздраве региона.
Два человека получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в селе Лесное Запорожской области, передает РИА «Новости». По информации Минздрава региона, пострадавшие – местные жители Васильевского муниципального округа.
В ведомстве уточнили, что оба человека получили ранения средней степени тяжести. Их оперативно доставили в районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии ударов беспилотников по жилым районам Энергодара были ранены двое местных жителей. Молодая девушка и мужчина были госпитализированы с ранениями в результате удара беспилотника в Энергодаре.