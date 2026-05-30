Телефонные мошенники обманули московскую пенсионерку на 37 млн рублей

Телефонные аферисты за три месяца украли у московской пенсионерки 37 млн рублей
Злоумышленники почти три месяца обманывали пожилую женщину из Москвы, заставив ее отдать наличные средства и золотые украшения под предлогом защиты от кражи персональных данных, сообщили в прокуратуре столицы.
Телефонные аферисты обманули 72-летнюю жительницу столицы на сумму более 37 млн рублей, сообщает прокуратура Москвы. Афера началась со звонка лжесотрудника управляющей компании, который предложил заменить ключи от домофона. Женщина согласилась и передала свои личные данные.
Позже с жертвой связался фиктивный представитель банковского надзора. Он заявил об утечке персональной информации и убедил москвичку следовать инструкциям для спасения средств. Втайне от родных пенсионерка начала снимать накопления со счетов.
В течение трех месяцев потерпевшая передавала деньги курьерам, получая взамен фальшивые уведомления об открытии новых безопасных вкладов. Когда наличные закончились, аферисты потребовали сдать на проверку ювелирные изделия.
Женщина собрала кольца, серьги, цепочки и трое золотых часов. Все эти ценности она сложила в сумку и отдала приехавшей соучастнице преступления. Сейчас правоохранительные органы ведут розыск подозреваемых, расследование контролирует Симоновская межрайонная прокуратура.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля пожилая жительница Подмосковья лишилась 70 млн рублей из-за действий аферистов. Двумя днями ранее лжесотрудники портала «Госуслуги» обманули 80-летнюю москвичку на 40 млн рублей.
До этого другая столичная пенсионерка отдала злоумышленникам 42,5 млн рублей под предлогом замены ключей от домофона.