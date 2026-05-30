Tекст: Дмитрий Зубарев

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви приехал в Одессу, передает ТАСС. Информацию о визите подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

Целью визита Пехлеви стало участие в Черноморском форуме по безопасности. В детские годы он был объявлен преемником своего отца, Мохаммеда Резы Пехлеви, и готовился унаследовать престол.

После Исламской революции 1979 года монархический строй был свергнут, что вынудило семью Пехлеви покинуть страну. В настоящее время Реза Пехлеви является одним из наиболее известных деятелей иранской оппозиции, выступающим за демократические преобразования на родине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с принцем в посольстве Украины во Франции.

Ранее в разговоре с российскими пранкерами Реза Пехлеви призвал Европу к военному крестовому походу против Ирана.

В январе старший сын последнего шаха заявил о намерении вернуться на родину для руководства борьбой за освобождение.