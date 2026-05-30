Основатель Blackwater рассказал об интересе наркокартелей к украинским боевикам

Создатель ЧВК Blackwater Принс признал интерес наркокартелей к ветеранам ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Американский предприниматель, создатель ЧВК Blackwater Эрик Принс озвучил свои опасения в ходе Черноморского форума по безопасности в Одессе, передает РИА «Новости».

По его оценкам, после достижения мирных договоренностей на Украине останется огромное число людей с боевым опытом, которые легко привлекут внимание криминальных структур.

«Пожалуйста, будьте осторожны при разработке… правил и положений, касающихся частных военных подрядчиков. Это чрезвычайно опасно… Многие картели заинтересованы в найме таких специалистов», – подчеркнул создатель ЧВК Blackwater во время трансляции.

В феврале газета The Guardian писала, что Принс устроился в украинский стартап Swarmer на должность неисполнительного директора. Эта компания разрабатывает программное обеспечение для координации беспилотников, а новый руководитель занялся привлечением инвестиций.

Ранее Принс проявил интерес к покупке украинских предприятий, производящих беспилотники, которые считаются стратегически важными на Украине.

Также Принс отметил резкий рост боеспособности российской армии. Он заявил, что шанс Украины вернуть территории крайне низок. Принс подчеркнул, что Россия стала опаснее для Запада.