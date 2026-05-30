Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

Tекст: Ольга Никитина

Фазы Луны в июне 2026 года

Июнь 2026 года начинается с убывающей Луны, а завершается ярким полнолунием, которое в народе называют Клубничным. Всего в этом месяце выделяют четыре ключевых периода.

Убывающая Луна продлится с 1 по 14 июня. В это время Луна постепенно «худеет», и этот период считается временем завершения дел, уборки и работы с корневой системой растений.

Новолуние наступит 15 июня в 01:54 по московскому времени. Это энергетический минимум, день отдыха и перезагрузки.

Растущая Луна продлится с 16 по 29 июня. Луна набирает силу, и это самый благоприятный период для новых начинаний, посадок и творческой активности.

Полнолуние наступит 30 июня. Это кульминация лунного цикла, день, когда эмоции обостряются, а логика уступает место чувствам. Полнолуние в июне называют Клубничным – это имя ему дали коренные американцы, связывая его с сезоном сбора клубники.

Лунный посевной календарь на июнь 2026 года

Июнь – самый активный месяц для дачника. Рассада уже высажена, и на первый план выходят полив, подкормка и защита растений. Лунный календарь поможет выбрать самые удачные дни для этих работ.

Когда сажать огурцы

Благоприятные дни в июне 2026: 19–22 июня.

Огурцы лучше всего сажать на растущей Луне, когда соки растений устремляются вверх, к листьям и плодам. В июне 2026 года такой период наступает с 16 по 29 июня, а наиболее подходящие дни для посадки огурцов приходятся на 19–22 июня. В эти дни можно смело высаживать рассаду в открытый грунт или теплицу, а также сеять семена прямо в грядки.

Дополнительные рекомендации: Огурцы любят тепло, влагу и плодородную почву. Перед посадкой убедитесь, что миновала угроза заморозков – в большинстве регионов к середине июня это уже безопасно. При посадке в благоприятные лунные дни добавьте в лунки перегной или компост, а после посадки обильно полейте теплой отстоянной водой. В первые дни после высадки притеняйте растения от яркого солнца, чтобы они легче прижились.

Когда сажать томаты

Благоприятные дни в июне 2026: 18–21 июня.

Томаты, как и огурцы, относятся к культурам с надземными плодами, поэтому их посадку лучше планировать на растущую Луну. Наиболее удачными днями для высадки рассады томатов в открытый грунт или теплицу станут 18–21 июня. В этот период растение будет активно наращивать зеленую массу и закладывать цветочные кисти.

Дополнительные рекомендации: К середине июня рассада томатов обычно уже имеет 6–8 настоящих листьев и первую цветочную кисть. При высадке заглубляйте стебель на 2–3 см выше корневой шейки – это стимулирует образование дополнительных корней. В лунки добавьте золу и суперфосфат. После посадки полейте растения под корень и не тревожьте их 5–7 дней, чтобы они адаптировались на новом месте. Если погода стоит жаркая, замульчируйте почву вокруг кустов соломой или скошенной травой.

Когда сажать кабачки

Благоприятные дни в июне 2026: 19–22 июня.

Кабачки – теплолюбивая и быстрорастущая культура, которую в июне можно сажать как рассадой, так и семенами прямо в грунт. Лунный календарь рекомендует делать это на растущей Луне, а лучшие даты в июне 2026 года – 19–22 июня. Посаженные в эти дни кабачки дадут дружные всходы, быстро пойдут в рост и порадуют обильным плодоношением.

Дополнительные рекомендации: Кабачки не любят кислых почв и застоя воды. Выбирайте для них солнечное, защищенное от ветра место. При посадке семян заглубляйте их на 3–5 см, а в каждую лунку кладите по 2–3 семечка, оставляя впоследствии самый сильный росток. Расстояние между растениями должно быть не менее 70–80 см – кабачки разрастаются очень активно. После посадки обильно полейте теплой водой и накройте лутрасилом или пленкой на 3–5 дней для создания парникового эффекта.

Когда сеять зелень (укроп, петрушка, салат)

Благоприятные дни в июне 2026: 18–21 июня.

Зелень и листовые культуры лучше всего сеять на растущей Луне – в этом случае они дают сочную, пышную зелень и долго не уходят в стрелку. Июньские посевы укропа, петрушки и салата придутся на 18–21 июня. В эти дни семена быстро прорастут, а зелень будет особенно ароматной и нежной.

Дополнительные рекомендации: В июне зелень растет очень быстро, но требует регулярного полива – при недостатке влаги листья становятся грубыми и горькими. Укроп и петрушку перед посевом можно замочить в теплой воде на сутки для ускорения всходов. Салат лучше сеять в полутень, чтобы в жаркие дни он не стрелковался. Чтобы иметь свежую зелень весь сезон, проводите повторные посевы каждые 10–14 дней, но учитывайте лунные фазы – выбирайте только растущую Луну.

Когда заниматься прополкой

Благоприятные дни в июне 2026: 4–7 июня (убывающая Луна).

Прополка и рыхление почвы наиболее эффективны на убывающей Луне. В июне 2026 года этот период длится с 1 по 14 июня, а самые лучшие дни для борьбы с сорняками – 4–7 июня. В убывающую Луну сокодвижение в растениях направлено к корням, поэтому сорняки, вырванные в это время, хуже восстанавливаются и с меньшей вероятностью отрастают заново.

Дополнительные рекомендации: Прополку лучше проводить во влажную почву – после дождя или полива, тогда сорняки выдергиваются с корнем легче. В указанные дни (4–7 июня) также эффективно рыхление междурядий, окучивание и мульчирование. Если вы используете гербициды, обработку лучше тоже запланировать на этот период – действие препаратов на убывающей Луне усиливается. Не забывайте, что после прополки сорняки лучше сразу убирать с грядки, особенно если на них появились семена.

Когда поливать

Благоприятные дни в июне 2026: 18–22 июня (период активного роста надземной части).

Полив на растущей Луне (16–29 июня) особенно полезен для надземных культур – томатов, огурцов, перцев, кабачков и зелени. Лучшими днями для полива в июне 2026 года считаются 18–22 июня. В этот период растения активно впитывают влагу и питательные вещества, направляя их к листьям, цветам и завязям.

Дополнительные рекомендации: Корневые подкормки лучше проводить 4–7 июня на убывающей Луне – в это время корневая система особенно восприимчива к удобрениям. Для полива используйте только теплую, отстоявшуюся на солнце воду. Лучшее время для полива – раннее утро или вечер после захода солнца, чтобы влага не испарялась мгновенно и не вызывала ожогов на листьях. В жаркие июньские дни огурцы и кабачки требуют полива через день, а томаты – раз в 3–4 дня, но обильно, чтобы вода проникала на глубину корней.

Когда новолуние в июне 2026 года

Новолуние в июне 2026 года наступит 15 июня в 01:54 по московскому времени. Это момент, когда Луна находится между Землей и Солнцем и практически не видна на небе. В астрологии новолуние считается временем энергетического минимума, периодом тишины и внутренней перезагрузки.

Что рекомендуется делать в новолуние: отдыхать, медитировать, подводить итоги, планировать будущее без активных действий, заниматься легкими домашними делами.

Чего лучше избегать: начинать новые проекты, подписывать важные документы, совершать крупные покупки, принимать ответственные решения. В новолуние энергия на минимуме, и даже небольшие усилия могут не дать ожидаемого результата.

В личной жизни новолуние может принести как бурные примирения, так и неожиданные конфликты. Одиночкам стоит быть готовыми к внезапным, но не всегда долговечным знакомствам. Физическая активность в этот день должна быть умеренной – высокая утомляемость повышает риск травм.

Когда полнолуние в июне 2026 года

Полнолуние в июне 2026 года наступит 30 июня. В этот день Луна будет полностью освещена и достигнет своей максимальной яркости. Полнолуние в июне называют Клубничным – это название пришло из традиции коренных американцев, которые связывали это полнолуние с коротким сезоном сбора клубники. На самом деле цвет Луны в этот день не меняется, но название закрепилось и активно используется по сей день.

Влияние полнолуния на самочувствие: в полнолуние многие люди отмечают повышенную эмоциональность, тревожность и бессонницу. Чувства могут взять верх над логикой, поэтому важные решения лучше отложить.

Эмоциональный фон: в парах возможны неожиданные откровения – как приятные, так и не очень. Новые знакомства в этот период могут быть яркими, но поверхностными. Полнолуние – идеальное время для практик релаксации, медитации и переосмысления целей, но не для спонтанных поступков.

Народные приметы на полнолуние: если в полнолуние ясно и безоблачно – лето будет жарким и сухим. Если Луна красноватая – жди сильных ветров. Мутная Луна в полнолуние предвещает дождливую погоду в ближайшие дни.

Растущая Луна в июне 2026 года

В июне 2026 года растущая Луна продлится с 16 по 29 июня. Это период, когда Луна набирает силу, и в астрологии он считается самым благоприятным для новых начинаний, творческой реализации и важных переговоров.

Какие дни считаются удачными: практически все дни растущей Луны подходят для активных действий, но наиболее сильными считаются 17-18, 20-22 и 26-27 июня.

Что лучше делать в период растущей Луны: начинать новые проекты, делать крупные покупки, проводить важные переговоры, сажать культуры с надземными плодами (томаты, огурцы, перцы, баклажаны), совершать романтические жесты и откровенные разговоры для укрепления отношений, а также проводить процедуры красоты и оздоровительные курсы.

В последние дни растущей Луны (28-29 июня) астрологи советуют составить список целей на следующий месяц или начать курс оздоровительных процедур – энергия Луны поможет заложить правильный настрой.

Убывающая Луна в июне 2026 года

Убывающая Луна в июне 2026 года продлится с 1 по 14 июня. Это период постепенного спада энергии, который в астрологии требует осмотрительности и осторожности.

Для чего подходит период убывающей Луны: уборка и наведение порядка в доме и на рабочем месте, избавление от лишних вещей, завершение начатых дел, посадка корнеплодов (морковь, свекла, редис, картофель), обработка растений от вредителей, проведение прополки и рыхления.

Чего лучше избегать: рискованных действий, крупных покупок, подписания контрактов, новых знакомств. В этот период велика вероятность ошибок, а инвестиции могут оказаться неудачными. В отношениях возможна нехватка страсти, зато это подходящий момент для решения накопившихся вопросов. Здоровье уязвимо: следует избегать перегрузок и соблюдать режим сна.

Благоприятные дни в июне 2026 года

Для работы и финансов: 17-18, 20-22, 26-27 июня – лучшие дни для переговоров, подписания контрактов и финансовых операций. Также благоприятны 5-7 июня для завершения текущих дел и отчетов.

Для поездок и путешествий: 19-21 июня – идеальное время для поездок. На убывающей Луне (1-3 июня) тоже можно планировать недолгие поездки, но лучше без серьезных финансовых вложений.

Для огорода и сада: посадка надземных культур – 17-22 июня, посадка корнеплодов – 1-5 и 8-10 июня, борьба с вредителями – 4-7 июня, полив и подкормка – 18-22 июня.

Для ухода за собой и красоты: стрижка и окрашивание – 18-22 июня, косметические процедуры – 25-28 июня. В убывающую Луну (1-10 июня) лучше не делать кардинальных изменений прически.

Для домашних дел: уборка – 4-7 июня, ремонт – 10-12 июня, перестановка мебели – 20-22 июня.

Неблагоприятные дни июня 2026

Самыми напряженными датами месяца считаются 15 июня (новолуние) и 30 июня (полнолуние). В этих дни лучше избегать важных решений и активных действий.

Дни повышенной эмоциональности: 30 июня (полнолуние) – эмоции зашкаливают, возможны конфликты и недопонимание с близкими.

Периоды усталости и конфликтов: 13-14 июня – на стыке убывающей и растущей Луны возможны упадок сил и раздражительность. 28-29 июня – перед полнолунием тоже стоит быть осторожнее.

Рекомендации астрологов: в неблагоприятные дни не начинайте новых проектов, избегайте крупных финансовых операций, не подписывайте важные документы, старайтесь не вступать в конфликты, больше отдыхайте и уделяйте время себе.

Лунный календарь стрижек на июнь 2026

Считается, что фазы Луны влияют на рост волос и их состояние. На растущей Луне волосы растут быстрее, поэтому стрижка в этот период подходит тем, кто хочет ускорить рост. На убывающей Луне стрижка помогает укрепить волосы и избавиться от секущихся кончиков.

Удачные дни для стрижки: 18-22 июня (растущая Луна) – стрижка ускорит рост волос. 4-7 июня (убывающая Луна) – стрижка укрепит волосяные луковицы.

Когда лучше красить волосы: 20-23 июня – окрашивание будет стойким, а цвет ляжет ровно. 8-10 июня – для тонирования и щадящих процедур.

Неблагоприятные даты: 15 июня (новолуние) и 30 июня (полнолуние) – стрижки и окрашивание лучше отложить. Также не рекомендуется стричься 13-14 июня – высок риск неудачного результата.

Народные поверья: в полнолуние стрижка может «отрезать удачу», а в новолуние – наоборот, привлечь неприятности. Верить или нет – личное дело, но многие стилисты действительно замечают, что в эти дни волосы ведут себя иначе.

Как Луна влияет на человека

Научного консенсуса о прямом влиянии Луны на самочувствие человека нет, но многие люди отмечают связь между лунными фазами и своим состоянием. В полнолуние часто жалуются на бессонницу, тревожность и скачки давления. В новолуние – на упадок сил и апатию.

Влияние на сон: в полнолуние выработка мелатонина может снижаться, что приводит к бессоннице и поверхностному сну.

Влияние на давление: метеочувствительные люди часто реагируют на смену лунных фаз скачками артериального давления.

Эмоциональное состояние: полнолуние обостряет эмоции, новолуние – приносит усталость и желание уединиться.

Что говорит наука: строгих исследований, подтверждающих прямую связь между фазами Луны и самочувствием, недостаточно. Однако многие врачи признают, что в полнолуние к ним действительно поступает больше жалоб. Так это или эффект самовнушения – вопрос открытый.

Народные приметы на июнь по Луне

Наши предки внимательно следили за Луной и оставили много примет, связанных с этим месяцем.

Приметы на погоду: если в новолуние (15 июня) ясно – лето будет жарким. Если в полнолуние (30 июня) Луна мутная – к дождям. Красноватая Луна в полнолуние – к сильным ветрам.

Приметы на урожай: ясная Луна в первую неделю июня – к богатому урожаю зерновых. Если Луна в новолуние «рожками» вниз – осень будет теплой и долгой.

Приметы на рыбалку: в полнолуние рыба клюет хуже – проверено многими рыболовами. Лучший клев – на растущей Луне (16-25 июня).

Приметы на грозы и летнюю жару: если в начале июня (1-5-е числа) Луна яркая и четкая – июль будет жарким и сухим. Если Луна в эти дни бледная – лето будет дождливым.

Частые вопросы

Когда будет полнолуние в июне 2026? Полнолуние наступит 30 июня 2026 года. Это Клубничная Луна, название которой связано с сезоном сбора клубники у коренных американцев.

Когда новолуние в июне 2026? Новолуние – 15 июня 2026 года в 01:54 по московскому времени.

Какие дни самые удачные? Для новых начинаний – 17-22 июня. Для завершения дел – 4-7 июня. Для финансовых операций – 20-22 июня.

Когда лучше сажать растения? Надземные культуры (томаты, огурцы, перец) – 18-22 июня. Корнеплоды – 1-5 и 8-10 июня.

В какие дни нельзя начинать важные дела? 15 июня (новолуние) и 30 июня (полнолуние). В эти дни энергия нестабильна, и важные решения лучше отложить.

Как влияет убывающая Луна? Убывающая Луна (1-14 июня) – время для завершения дел, уборки, избавления от лишнего. Это хороший период для посадки корнеплодов и борьбы с вредителями, но не лучший для новых начинаний.

Главное о лунном календаре на июнь 2026: