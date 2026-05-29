    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток
    Медведев посоветовал спрашивать за дрон в Румынии с «имбецилоподобных лидеров ЕС»
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    Швеция пообещала Украине истребители Saab Gripen с ракетами «Метеор»
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии
    ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда в Новороссийске
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    В России остановили продажу минеральной воды «Джермук»
    Российские пловцы завоевали три золота на турнире во Франции
    Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    29 мая 2026, 15:15 • Справки

    Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    Главные церковные праздники июня 2026 года

    Июнь 2026 года не содержит двунадесятых праздников, но в нем отмечаются важные церковные события, продолжающие тему сошествия Святого Духа на апостолов. Вот ключевые даты месяца:

    • 1 июня – День Святого Духа (Духов день)

    • 3 июня – празднование Владимирской иконы Божией Матери

    • 7 июня – Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых

    • 8 июня – Начало Петрова (Апостольского) поста

    • 11 июня – память святителя Луки Крымского

    • 14 июня – Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших

    • 22 июня – Кириллов день

    • 27 июня – Троицкая родительская суббота

    • 29 июня – перенесение мощей святителя Феофана Затворника

    День Святого Духа 1 июня 2026 года: что это за праздник

    Духов день – это праздник, который следует сразу за Троицей. В 2026 году он выпадает на 1 июня. Если Троица всегда в воскресенье, то Духов день – всегда в понедельник. Чтобы не запутаться, можно запомнить простое правило: считаем 51-й день после Пасхи. В 2026 году Светлое Христово Воскресение выпало на 12 апреля, поэтому Духов день приходится на 1 июня.

    Свое название праздник получил в честь третьего лица Святой Троицы – Святого Духа. В католицизме Духов день совпадает с самой Троицей, а православные предки рассудили мудро: раз Троица – это триединство, то и чествовать отдельно Духа Святого надо целый следующий день.

    Смысл праздника связан с событием, описанным в Деяниях святых апостолов: на 50-й день после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков. Они заговорили на разных языках, начали исцелять больных и пророчествовать. Это событие считается днем рождения Христианской церкви. Именно тогда апостолы обрели силы разойтись по миру и нести Слово Божие, не зная языкового барьера.

    Что можно делать в Духов день: посещать храм, молиться, причащаться. Верующие ставят свечи за упокой близких. Также принято собираться с семьей за столом и вославлять Господа.

    Что нельзя делать: ссориться, сквернословить, злоупотреблять алкоголем. В народных традициях этот день связан с почитанием земли: запрещалось копать, рыхлить землю или втыкать в нее палки – считалось, что в ее именины землю нельзя тревожить, иначе будет засуха. Также не рекомендовалось шить, стирать и заниматься тяжелой домашней работой. Купаться в реках и озерах тоже не советовали – с Духова дня начиналась Русальная неделя и существовало поверье, что русалки могут защекотать купальщиков до смерти.

    Народные приметы на Духов день: ясно и тепло – ждите жары и солнца ближайшие шесть–семь недель; дождь – к богатому урожаю грибов и сочной траве; гроза – к благополучию в доме.

    Неделя всех святых 7 июня 2026 года

    Первое воскресенье после Троицы (в 2026 году это 7 июня) посвящено Неделе всех святых – празднику, установленному в честь всех святых, от века Богу угодивших. Этот день напоминает, что святость – это плод действия Святого Духа в людях, и призывает каждого христианина к духовному совершенствованию.

    Что можно делать: посещать храм, молиться святым, просить у них заступничества и помощи.

    Что нельзя делать: ссориться, сквернословить, заниматься тяжелым физическим трудом без необходимости.

    А через неделю, 14 июня, отмечается Неделя 2-я по Пятидесятнице – Всех святых, в земле Русской просиявших. В этот день Церковь прославляет сонм русских князей, святителей, преподобных, юродивых и новомучеников, чья жизнь и духовный подвиг были связаны с исторической Русью.

    Когда начинается Петров пост в 2026 году

    Петров пост в 2026 году продлится с 8 июня по 11 июля. Это один из четырех многодневных постов Русской православной церкви. Дата его начала – переходящая, зависит от дня празднования Пасхи. Пост начинается через неделю после Троицы (в понедельник) и продолжается до Дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля. Поэтому Петров пост называют еще Апостольским или Петропавловским.

    В разные годы продолжительность поста может составлять от восьми дней до шести недель. В 2026 году пост будет длиться чуть больше месяца.

    Кому посвящен пост. С одной стороны, пост установлен в память о том, как апостолы молитвой и воздержанием готовились к своему проповедническому подвигу. С другой стороны, он посвящен памяти принятия Петром и Павлом мученической кончины во имя Христа. Этот пост также считается компенсаторным: он дает возможность попоститься тем, кто по каким-либо причинам не смог соблюдать Великий пост перед Пасхой.

    Что можно есть в Петров пост

    Петров пост считается нестрогим. Согласно монастырскому уставу, следует воздерживаться от продуктов животного происхождения (мяса, птицы, яиц, молочных продуктов). Однако рыба разрешается во все дни, кроме среды и пятницы. По средам и пятницам также исключается растительное масло (сухоядение), но для мирян допустимы послабления.

    Календарь питания в Петров пост 2026 года:

    • Понедельник, вторник, четверг, суббота, воскресенье – разрешена рыба и горячая пища с растительным маслом

    • Среда и пятница – сухоядение (хлеб, сырые овощи, фрукты, орехи, мед; рыба и масло не разрешаются)

    Если в среду или пятницу празднуется память святого, которому положено всенощное бдение, в эти дни также разрешается рыба.

    Кому разрешены послабления: больным, беременным, кормящим, путешествующим, занятым тяжелым физическим трудом. Меру поста каждый верующий определяет по согласованию с духовником.

    Что нельзя делать в Петров пост

    Помимо пищевых ограничений, в Петров пост следует уделять больше времени молитве и духовной жизни. Церковь не рекомендует устраивать шумные развлечения, участвовать в гуляниях, злоупотреблять алкоголем. Главное в пост – не столько гастрономическое воздержание, сколько работа над своей душой: молитва, покаяние, чтение духовной литературы.

    Можно ли венчаться в Петров пост? Нет, венчание не совершается в дни многодневных постов, включая Петров пост. Однако зарегистрировать брак в загсе можно – государство не связывает сроки регистрации с религиозными календарями. Повенчаться можно будет после окончания поста.

    Троицкая родительская суббота в июне 2026 года

    Троицкая родительская суббота – один из главных дней особого поминовения усопших в православном календаре. В 2026 году она приходится на 27 июня.

    Как правильно поминать: Накануне, вечером в пятницу, совершается парастас (великая панихида). Утром в субботу служится Божественная литургия, после которой совершается общая панихида. Верующие подают записки с именами усопших родных для поминовения на проскомидии. Также принято посещать кладбище, убирать могилы, украшать их цветами.

    Можно ли ходить на кладбище? Да, это один из основных дней для посещения кладбищ и молитвы об усопших.

    Что можно делать в большие церковные праздники июня

    • Посещать храм и участвовать в богослужениях.

    • Молиться дома и в церкви.

    • Помогать близким и нуждающимся.

    • Подавать милостыню.

    • Устраивать скромную семейную трапезу (в пост – с учетом ограничений).

    • Поминать усопших в специально установленные дни (родительские субботы).

    Что нельзя делать в церковные праздники июня 2026 года

    • Ссориться, сквернословить, желать зла другим.

    • Злоупотреблять алкоголем и устраивать шумные гуляния.

    • Заниматься тяжелым физическим трудом без необходимости (особенно в великие праздники).

    • Гадать и проводить языческие обряды.

    • Венчаться в дни многодневных постов (в том числе в Петров пост) и в некоторые праздничные дни.

    Народные приметы на церковные праздники июня

    В народной традиции с церковными праздниками июня связано много примет. На Духов день ясная и теплая погода сулила жаркое лето на ближайшие 6–7 недель. Дождь в этот день – к богатому урожаю грибов. Гроза – к благополучию в доме. На Петров пост крестьяне замечали: если в «петровки» дожди – сено будет мокрое, но урожай грибов богатый. На Троицкую родительскую субботу было принято украшать могилы ветвями березы – считалось, что это помогает душам усопших обрести покой.

    Церковь напоминает: народные приметы – это лишь часть фольклора, они не имеют прямого отношения к церковным установлениям. Гораздо важнее в праздничные дни молитва, добрые дела и мир в душе.

    Частые вопросы о церковных праздниках июня 2026 года

    Какой главный православный праздник июня 2026 года?

    Главные праздники июня – День Святого Духа (1 июня), Неделя всех святых (7 июня) и начало Петрова поста (8 июня).

    Когда начинается Петров пост в 2026 году?

    Петров пост начинается 8 июня и продлится до 11 июля.

    Когда будет Троицкая родительская суббота?

    Троицкая родительская суббота в 2026 году приходится на 27 июня.

    Можно ли работать в церковные праздники июня?

    Да, работать можно. Праздники не являются государственными выходными, но Церковь рекомендует по возможности отложить тяжелый физический труд и посвятить время молитве.

    Можно ли играть свадьбу в Петров пост?

    Венчание в Петров пост не совершается. Роспись в загсе разрешена.

    Можно ли ходить на кладбище в июне 2026 года?

    Да, особенно в Троицкую родительскую субботу – это один из главных поминальных дней в году.

    Какие дни июня считаются поминальными?

    Троицкая родительская суббота – 27 июня.

    Когда закончится Петров пост?

    Петров пост закончится 11 июля 2026 года. 12 июля – праздник святых апостолов Петра и Павла, пост отменяется.

    Главное о церковных праздниках июня 2026 года

    • Главные православные даты июня: Духов день (1 июня), Владимирской иконы Божией Матери (3 июня), Неделя всех святых (7 июня), начало Петрова поста (8 июня), память святителя Луки Крымского (11 июня), Троицкая родительская суббота (27 июня).

    • Начало Петрова поста: 8 июня 2026 года, окончание – 11 июля.

    • Поминальные дни: Троицкая родительская суббота – 27 июня.

    • Что можно делать верующим в июне 2026 года: посещать храм, молиться, подавать милостыню, в Петров пост – соблюдать пищевые ограничения (отказ от мяса и молочного, рыба разрешена).

    • Что нельзя делать: ссориться, сквернословить, венчаться в пост, заниматься тяжелым трудом в большие праздники без необходимости.

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

