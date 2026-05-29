Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

Tекст: Ольга Никитина

Главные церковные праздники июня 2026 года

Июнь 2026 года не содержит двунадесятых праздников, но в нем отмечаются важные церковные события, продолжающие тему сошествия Святого Духа на апостолов. Вот ключевые даты месяца:

1 июня – День Святого Духа (Духов день)

3 июня – празднование Владимирской иконы Божией Матери

– празднование Владимирской иконы Божией Матери 7 июня – Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых

7 июня – Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых

– Начало Петрова (Апостольского) поста 11 июня – память святителя Луки Крымского

8 июня – Начало Петрова (Апостольского) поста

– Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших 22 июня – Кириллов день

11 июня – память святителя Луки Крымского

– Троицкая родительская суббота 29 июня – перенесение мощей святителя Феофана Затворника

День Святого Духа 1 июня 2026 года: что это за праздник

Духов день – это праздник, который следует сразу за Троицей. В 2026 году он выпадает на 1 июня. Если Троица всегда в воскресенье, то Духов день – всегда в понедельник. Чтобы не запутаться, можно запомнить простое правило: считаем 51-й день после Пасхи. В 2026 году Светлое Христово Воскресение выпало на 12 апреля, поэтому Духов день приходится на 1 июня.

Свое название праздник получил в честь третьего лица Святой Троицы – Святого Духа. В католицизме Духов день совпадает с самой Троицей, а православные предки рассудили мудро: раз Троица – это триединство, то и чествовать отдельно Духа Святого надо целый следующий день.

Смысл праздника связан с событием, описанным в Деяниях святых апостолов: на 50-й день после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков. Они заговорили на разных языках, начали исцелять больных и пророчествовать. Это событие считается днем рождения Христианской церкви. Именно тогда апостолы обрели силы разойтись по миру и нести Слово Божие, не зная языкового барьера.

Что можно делать в Духов день: посещать храм, молиться, причащаться. Верующие ставят свечи за упокой близких. Также принято собираться с семьей за столом и вославлять Господа.

Что нельзя делать: ссориться, сквернословить, злоупотреблять алкоголем. В народных традициях этот день связан с почитанием земли: запрещалось копать, рыхлить землю или втыкать в нее палки – считалось, что в ее именины землю нельзя тревожить, иначе будет засуха. Также не рекомендовалось шить, стирать и заниматься тяжелой домашней работой. Купаться в реках и озерах тоже не советовали – с Духова дня начиналась Русальная неделя и существовало поверье, что русалки могут защекотать купальщиков до смерти.

Народные приметы на Духов день: ясно и тепло – ждите жары и солнца ближайшие шесть–семь недель; дождь – к богатому урожаю грибов и сочной траве; гроза – к благополучию в доме.

Неделя всех святых 7 июня 2026 года

Первое воскресенье после Троицы (в 2026 году это 7 июня) посвящено Неделе всех святых – празднику, установленному в честь всех святых, от века Богу угодивших. Этот день напоминает, что святость – это плод действия Святого Духа в людях, и призывает каждого христианина к духовному совершенствованию.

Что можно делать: посещать храм, молиться святым, просить у них заступничества и помощи.

Что нельзя делать: ссориться, сквернословить, заниматься тяжелым физическим трудом без необходимости.

А через неделю, 14 июня, отмечается Неделя 2-я по Пятидесятнице – Всех святых, в земле Русской просиявших. В этот день Церковь прославляет сонм русских князей, святителей, преподобных, юродивых и новомучеников, чья жизнь и духовный подвиг были связаны с исторической Русью.

Когда начинается Петров пост в 2026 году

Петров пост в 2026 году продлится с 8 июня по 11 июля. Это один из четырех многодневных постов Русской православной церкви. Дата его начала – переходящая, зависит от дня празднования Пасхи. Пост начинается через неделю после Троицы (в понедельник) и продолжается до Дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля. Поэтому Петров пост называют еще Апостольским или Петропавловским.

В разные годы продолжительность поста может составлять от восьми дней до шести недель. В 2026 году пост будет длиться чуть больше месяца.

Кому посвящен пост. С одной стороны, пост установлен в память о том, как апостолы молитвой и воздержанием готовились к своему проповедническому подвигу. С другой стороны, он посвящен памяти принятия Петром и Павлом мученической кончины во имя Христа. Этот пост также считается компенсаторным: он дает возможность попоститься тем, кто по каким-либо причинам не смог соблюдать Великий пост перед Пасхой.

Что можно есть в Петров пост

Петров пост считается нестрогим. Согласно монастырскому уставу, следует воздерживаться от продуктов животного происхождения (мяса, птицы, яиц, молочных продуктов). Однако рыба разрешается во все дни, кроме среды и пятницы. По средам и пятницам также исключается растительное масло (сухоядение), но для мирян допустимы послабления.

Календарь питания в Петров пост 2026 года:

Понедельник, вторник, четверг, суббота, воскресенье – разрешена рыба и горячая пища с растительным маслом

– разрешена рыба и горячая пища с растительным маслом Среда и пятница – сухоядение (хлеб, сырые овощи, фрукты, орехи, мед; рыба и масло не разрешаются)

Если в среду или пятницу празднуется память святого, которому положено всенощное бдение, в эти дни также разрешается рыба.

Кому разрешены послабления: больным, беременным, кормящим, путешествующим, занятым тяжелым физическим трудом. Меру поста каждый верующий определяет по согласованию с духовником.

Что нельзя делать в Петров пост

Помимо пищевых ограничений, в Петров пост следует уделять больше времени молитве и духовной жизни. Церковь не рекомендует устраивать шумные развлечения, участвовать в гуляниях, злоупотреблять алкоголем. Главное в пост – не столько гастрономическое воздержание, сколько работа над своей душой: молитва, покаяние, чтение духовной литературы.

Можно ли венчаться в Петров пост? Нет, венчание не совершается в дни многодневных постов, включая Петров пост. Однако зарегистрировать брак в загсе можно – государство не связывает сроки регистрации с религиозными календарями. Повенчаться можно будет после окончания поста.

Троицкая родительская суббота в июне 2026 года

Троицкая родительская суббота – один из главных дней особого поминовения усопших в православном календаре. В 2026 году она приходится на 27 июня.

Как правильно поминать: Накануне, вечером в пятницу, совершается парастас (великая панихида). Утром в субботу служится Божественная литургия, после которой совершается общая панихида. Верующие подают записки с именами усопших родных для поминовения на проскомидии. Также принято посещать кладбище, убирать могилы, украшать их цветами.

Можно ли ходить на кладбище? Да, это один из основных дней для посещения кладбищ и молитвы об усопших.

Что можно делать в большие церковные праздники июня

Посещать храм и участвовать в богослужениях.

Молиться дома и в церкви.

Помогать близким и нуждающимся.

Подавать милостыню.

Устраивать скромную семейную трапезу (в пост – с учетом ограничений).

Поминать усопших в специально установленные дни (родительские субботы).

Что нельзя делать в церковные праздники июня 2026 года

Ссориться, сквернословить, желать зла другим.

Злоупотреблять алкоголем и устраивать шумные гуляния.

Заниматься тяжелым физическим трудом без необходимости (особенно в великие праздники).

Гадать и проводить языческие обряды.

Венчаться в дни многодневных постов (в том числе в Петров пост) и в некоторые праздничные дни.

Народные приметы на церковные праздники июня

В народной традиции с церковными праздниками июня связано много примет. На Духов день ясная и теплая погода сулила жаркое лето на ближайшие 6–7 недель. Дождь в этот день – к богатому урожаю грибов. Гроза – к благополучию в доме. На Петров пост крестьяне замечали: если в «петровки» дожди – сено будет мокрое, но урожай грибов богатый. На Троицкую родительскую субботу было принято украшать могилы ветвями березы – считалось, что это помогает душам усопших обрести покой.

Церковь напоминает: народные приметы – это лишь часть фольклора, они не имеют прямого отношения к церковным установлениям. Гораздо важнее в праздничные дни молитва, добрые дела и мир в душе.

Частые вопросы о церковных праздниках июня 2026 года

Какой главный православный праздник июня 2026 года?

Главные праздники июня – День Святого Духа (1 июня), Неделя всех святых (7 июня) и начало Петрова поста (8 июня).

Когда начинается Петров пост в 2026 году?

Петров пост начинается 8 июня и продлится до 11 июля.

Когда будет Троицкая родительская суббота?

Троицкая родительская суббота в 2026 году приходится на 27 июня.

Можно ли работать в церковные праздники июня?

Да, работать можно. Праздники не являются государственными выходными, но Церковь рекомендует по возможности отложить тяжелый физический труд и посвятить время молитве.

Можно ли играть свадьбу в Петров пост?

Венчание в Петров пост не совершается. Роспись в загсе разрешена.

Можно ли ходить на кладбище в июне 2026 года?

Да, особенно в Троицкую родительскую субботу – это один из главных поминальных дней в году.

Какие дни июня считаются поминальными?

Троицкая родительская суббота – 27 июня.

Когда закончится Петров пост?

Петров пост закончится 11 июля 2026 года. 12 июля – праздник святых апостолов Петра и Павла, пост отменяется.

