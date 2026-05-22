Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.
ВСУ нанесли авиаудар по колледжу в ЛНР
В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа, есть погибшие и пострадавшие (фото: Евгений Биятов/РИА Новости)
«ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет», – сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По предварительным данным, погибли четыре человека. Ранения разной степени тяжести получили 40 человек. Восемь из них госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии (фото: Глава ЛНР Леонид Пасечник/РИА Новости)
«Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима. По его словам, атака длилась с десяти часов вечера четверга до двух часов ночи пятницы (фото: Глава ЛНР Леонид Пасечник/РИА Новости)
На месте атаки работают сотрудники МЧС, скорая помощь, психологическая помощь, развернут пункт временного размещения для прибывших родителей. В Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь (фото: МЧС РФ/РИА Новости)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям. «Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», – добавила она. «Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», – обратила внимание дипломат (фото: МЧС РФ/РИА Новости)
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар ВСУ чудовищным преступлением киевского режима (фото: Евгений Биятов/РИА Новости)