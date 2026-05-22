ВОЗ: Число возможных случаев Эболы достигло 750

ВОЗ сообщила о 750 возможных случаях Эболы и 177 смертях
В Демократической Республике Конго наблюдается резкий рост числа случаев подозрения на Эболу, при этом вакцины от нового штамма пока нет.
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 750 случаев подозрения на заражение лихорадкой Эбола и 177 смертей, передает РИА «Новости». Вспышка заболевания штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде объявлена чрезвычайной ситуацией международного значения.
«Ситуация с лихорадкой Эбола в ДРК вызывает глубокую обеспокоенность. На данный момент подтверждено 82 случая заболевания и семь смертей. Но мы знаем, что эпидемия в ДРК гораздо масштабнее. Сейчас насчитывается почти 750 предполагаемых случаев заболевания и 177 предполагаемых смертей», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава организации подчеркнул, что цифры продолжают расти из-за усиления эпиднадзора и тестирования. Однако насилие и проблемы с безопасностью мешают эффективной борьбе с инфекцией. Дополнительный персонал ВОЗ уже направлен в Итури, который стал эпицентром вспышки.
В соседней Уганде обстановка остается стабильной: там выявлено два случая заболевания и один летальный исход, новых заражений не зафиксировано.
Старший советник ВОЗ Васи Мурти добавил, что вакцин от выявленного штамма пока не существует. Имеющихся доз препаратов-кандидатов не хватает для клинических испытаний, а их производство займет от двух до трех месяцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 500 возможных случаев заражения Эболой в Демократической Республике Конго и Уганде.
Роспотребнадзор направил в Уганду группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования. Российское ведомство полностью исключило риск распространения этой лихорадки на территории нашей страны.