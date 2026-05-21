  • Новость часаЭксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    Заболеваемость сифилисом в Европе побила исторический рекорд
    Илон Маск приготовился стать первым в мире триллионером
    Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области
    Лукашенко посетил учения по применению ядерного оружия
    Тегеран раскрыл точные границы зоны контроля в Ормузском проливе
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    11 комментариев
    21 мая 2026, 13:23 • Новости дня

    Захарова сравнила выбор переговорщиков от ЕС с фильмами Гайдая

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор кандидатов на роль переговорщика от Европейского союза с Россией напоминает фильмы Леонида Гайдая, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала сообщения СМИ о планируемом назначении переговорщиков от Европейского союза с Россией, передает ТАСС. По данным прессы, на эту роль рассматриваются президент Финляндии Александер Стубб, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер Италии Марио Драги.

    «Знаете, немного напоминает фильмы Гайдая. Просто я вижу, как будто по лекалам вся троица формируется», – заявила дипломат. По ее мнению, представлять страны в переговорном процессе должны люди, пользующиеся доверием своих граждан и не опускающиеся до русофобии или национализма.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала готовность к конструктивному диалогу. Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что Москва никогда не отказывалась от контактов и всегда выступала за дипломатическое урегулирование разногласий с западными соседями.

    Президент России Владимир Путин назвал отсутствие оскорбительных высказываний в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости начала самостоятельного диалога Европы с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил недоверие российской стороны к кандидатуре Ангелы Меркель из-за обмана с Минскими соглашениями.

    Захарова заявила, что будущий дипломатический представитель Европы на консультациях с Москвой обязан обладать поддержкой собственного народа и не транслировать русофобские взгляды.

    20 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой сумму, которая составила 13% ВВП их родного государства. Она составила 3,9 млрд долларов.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу раскрыл экономические показатели трудовой миграции, передает ТАСС. Выступая на заседании специальной рабочей группы ведомства, он привел статистику доходов иностранных специалистов.

    «Что касается рынка труда. Граждане Армении работают в России без квот, патентов и разрешений на работу, пользуясь равным медицинским, пенсионным и социальным обеспечением. Объем денежных переводов из России в Армению достиг в прошлом году почти 3,9 млрд долларов. Это почти две трети от общего объема переводов или порядка 13% ВВП Армении», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян подтвердил сохранение полноправного членства страны в ЕАЭС. Глава МИД Сергей Лавров предупредил Ереван о риске потери всех экономических привилегий.

    Комментарии (41)
    20 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции.

    Как сообщает Россельхознадзор, мера направлена на обеспечение фитосанитарной безопасности и защиту экспортного потенциала России.

    «Несмотря на представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Специалисты уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В апреле глава ведомства Сергей Данкверт заявил о сохранении претензий к армянским растительным товарам. В 2024 году служба приостановила поставки молочной продукции из этой республики.

    Комментарии (45)
    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»

    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»

    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе высказался об опасности перед ядерным потенциалом России и Белоруссии и пригрозил Москве.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу решится применить его против Украины.

    Так Рютте прокомментировал совместные российско-белорусские  учения по ядерному потенциалу, которые начались в начале недели.

    «Они знают, что если это произойдет – последствия будут разрушительными», – приводит его слова «Газета.Ru» со ссылкой на «Европейская правду».

    Рютте подчеркнул, что НАТО тщательно следит за этими учениями.

    Напомним, Россия и Белоруссии начали масштабные учения по подготовке к применению ядерных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии. Глава МИД Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России. В маневрах по подготовке и применению ядерных сил задействованы более 64 тыс. военнослужащих.

    Комментарии (18)
    21 мая 2026, 04:00 • Новости дня
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона при возможных в будущем контактах по украинскому урегулированию примет во внимание усиливающуюся агрессивность сторон, отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (Shanghai Media Group, SMG).

    «Мы всегда открыты к переговорам. Вот, видите, думали, что вопрос был закрыт в Анкоридже, а он не закрыт. По-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями. Если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа», – сказал министр в интервью SMG.

    Лавров напомнил, что после принятия президентом России Владимиром Путиным предложения американского коллеги Дональда Трампа в Анкоридже, никакого прогресса не произошло.

    «Хотелось бы узнать, почему так происходит. Уже скоро будет год, как состоялся саммит на Аляске. Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся всё более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать», – пообещал глава МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в СВО и напомнил важный момент для решения украинского конфликта. Министр Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине. Зато Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине.

    Комментарии (12)
    21 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении

    Экономист Лизан: Россия может ужесточить экономическое воздействие на Армению

    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
    @ Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Действующие и потенциальные торгово-экономические ограничения со стороны России ударят по ВВП Армении. Но армянский премьер Никол Пашинян использует ситуацию в своих электоральных интересах, ратуя за дальнейшее отдаление от Москвы и сближение с Брюсселем, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия запретила ввоз цветов из Армении.

    «Главная задача армянских властей, а также поддерживающих их финансовых и политических сил – выдавить из Армении бизнес, имеющий какое бы то ни было отношение к России и входящий в оппозицию к Пашиняну», – отметил экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее армянский премьер выражал недовольство тем, что железнодорожная сеть республики находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги – «дочки» РЖД. «Тогда Пашинян без какой-либо аргументации заявлял, что из-за российской концессии Ереван «теряет конкурентные преимущества», – указал собеседник.

    «Таким образом, вслед за запретом на импорт цветочной продукции Россия имеет возможность продолжить экономическое воздействие на Ереван. Потенциально могут быть отменены льготы на газ, муку, зерно, удобрения, топливо. Вполне возможно, после этого ВВП республики просядет еще на 30 – 40%», – допустил аналитик.

    «Но это нельзя назвать рычагами воздействия на Ереван. Власти республики трактуют ситуацию в свою пользу в ходе предвыборной кампании. Пашинян примется утверждать, что Москва якобы платит неблагодарностью за хорошее отношение Армении. Значит, по его утверждению, стране нужно продолжать курс в ЕС, отдаляясь от России. Он использует ухудшение жизни простых армян как буст своих политических позиций», – пояснил эксперт.

    «Европа же вряд ли постарается компенсировать Еревану потери. Максимум, Брюссель может направить в Армению около 200 млн евро на самые неотложные нужды. Впрочем, команде Пашиняна большего и не надо. Главное, что европейские партнеры создадут ему явку и помогут нарисовать нужные цифры на выборах. А оппозиция слишком разрознена, чтобы что-то противопоставить действующей власти», – заметил он.

    Ранее Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции. В ведомстве уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год. Также Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что российская сторона экспортирует в Армению природный газ по ценам в три раза ниже рыночных. Он обратил внимание также на льготные условия поставки Еревану муки, зерна, удобрений, дизельного топлива и бензина.

    Шойгу добавил: значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с Москвой стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года. Шойгу также обратил внимание: в 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой 3,9 млрд долларов – 13% ВВП их родного государства.

    Со своей стороны, Никол Пашинян во время предвыборной кампании заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    Комментарии (4)
    20 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Фон дер Ляйен назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Киевом ударов по дронами с территории Латвии по России «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала распространенное СВР сообщение о подготовке Киевом ударов по России беспилотниками с территории Латвии «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза. «Российские публичные угрозы в адрес наших прибалтийских государств абсолютно неприемлемы», – написала она в соцсетях, сообщает ТАСС.

    Руководитель Еврокомиссии подчеркнула, что не сомневается: угроза в адрес одной страны Евросоюза означает угрозу всему объединению. Она прямо обвинила Россию и Белоруссию в том, что именно они несут прямую ответственность за беспилотники, которые, по ее оценке, угрожают жизни и здоровью граждан Евросоюза на восточном фланге.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз будет отвечать с единством и силой, усиливая оборону и безопасность восточного направления. При этом она не уточнила, что речь идет об украинских беспилотниках, и вовсе не упомянула Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении украинского командования использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов по тыловым регионам России.

    Накануне МИД Латвии вручил ноту протеста временно поверенному в делах России после заявления СВР о прибытии в республику операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    Ранее Еврокомиссия заявила об отсутствии доказательств использования украинских беспилотников для ударов по России через воздушное пространство стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Комментарии (19)
    21 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не позволит киевским властям переписать прошлое основанного Екатериной Великой города Одессы и обязательно восстановит его историческое наследие, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что российская сторона намерена защитить прошлое Одессы от искажений, передает ТАСС.

    Дипломат обратила внимание на недавний поступок руководителя местного филиала украинского Института национальной памяти Сергея Гуцалюка.

    «Со слов Гуцалюка, сувенир отлит из снесенного нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, которая и основала город Одессу. Вы вообще понимаете, о каком неоварварстве идет речь?», – возмутилась представитель ведомства.

    Украинский чиновник ранее продемонстрировал медаль из расплавленного монумента с изображением бутылки с зажигательной смесью и датой трагедии в Доме профсоюзов.

    Захарова напомнила, что именно благодаря российской императрице город получил свое развитие и обрел уникальную судьбу. Она резюмировала, что Москва навсегда сохранит память о героических страницах прошлого и не даст киевским властям извратить историческую правду.

    «Но мы вернем им историю. Мы вернем славу Одессе», – подчеркнула официальный представитель МИД Рсосии.

    Захарова назвала выполнение задач спецоперации гарантией справедливости для погибших в одесском Доме профсоюзов.

    Ранее Захарова спрогнозировала ускорение краха киевского режима из-за отчаянной борьбы с подлинным прошлым Одессы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о неразрывной связи богатой истории Одессы с Россией.

    Комментарии (12)
    20 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» подготовил для Петербургского международного экономического форума уличную экспозицию, где представит обновленную Lada Niva Legend, исторические ВАЗ-2101 и новые спортивные модели, сообщили в пресс-службе автогиганта.

    Уличная экспозиция «АвтоВАЗа» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году объединит исторические, новые и спортивные автомобили. Одним из ключевых экспонатов станет внедорожник Lada Niva Legend, получивший значительные технические и эргономические улучшения, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу автогиганта.

    Подробности модернизации классической «Нивы» раскроют в первый день ПМЭФ, 3 июня. На стенде также покажут один из первых ВАЗ-2101, выпущенных в 1970 году и входящих в коллекцию музейного фонда АвтоВАЗа. Кроме того, публике представят новый кроссовер Lada Azimut, запуск серийного выпуска которого намечен на третий квартал.

    В тематической зоне «ВиноГрад» разместят гоночные автомобили Lada Iskra Cup и Vesta TCR, а на стенде города Петербурга установят Lada Iskra. «Она носит одно имя с героической операцией по прорыву блокады Ленинграда 83 года назад», – отметили в компании.

    Ранее «АвтоВАЗ» получил патент на дизайн нового крупного кроссовера для линейки Niva. А год назад на ПМЭФ «АвтоВАЗ» впервые представил новый кроссовер Lada Azimut на российской платформе Vesta.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в Петербурге «Автоваз» и «Автозавод Санкт-Петербург» совместно запустили производство автомобилей Lada Iskra для рынка Северо-Запада и центральных регионов России.

    Комментарии (30)
    20 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперты допустили рост цен на нефть Brent до 200 долларов за баррель в случае затяжной блокировки судоходства в Ормузском проливе. По оценкам аналитиков, перебои уже привели к сокращению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки и создали риски для мировой торговли и экономики Европы.

    Перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки, передает Интерфакс. Производство сжиженного природного газа снизилось на 80 млн тонн, затронув 20% глобального рынка.

    «Чем дольше продлится закрытие, тем сильнее будет влияние на цену энергоносителей, на активность в промышленном секторе, торговые потоки и темпы роста мировой экономики», – отметил представитель компании Wood Mackenzie Питер Мартин.

    Специалисты рассматривают три варианта развития событий. При самом благоприятном исходе движение судов восстановится в июне, а стоимость марки Brent к концу года опустится до 80 долларов за баррель. Если мирные переговоры затянутся до сентября, дефицит сырья сохранится до третьего квартала 2026 года.

    Наихудший сценарий предполагает блокировку пролива до конца года, что приведет к взлету котировок до 200 долларов за баррель. Мартин уверен, что подобное развитие событий станет серьезной проверкой устойчивости мировой торговли, а экономика Евросоюза сократится на 1,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild предрекло рост стоимости барреля нефти до 200 долларов. Блокада Ормузского пролива снизила апрельский экспорт сырья из Ирака в девять раз. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер ожидает нормализацию ситуации на мировом рынке только к 2027 году.

    Комментарии (60)
    21 мая 2026, 00:15 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    @ Peter Dejong/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны соседней Белоруссии, заявил в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на черниговско-киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы», – передают «Вести».

    По словам Зеленского, российская сторона якобы намерена атаковать по северным регионам, по Черниговско-Киевскому направлению, поэтому министерства работают над укреплением обороны там.

    Он так же заявил, что Киев предпринимает «превентивные шаги в отношении как Беларуси» и отдельных частей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно  опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики. Зеленский  ранее уже приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией. Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии».

    Комментарии (6)
    21 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона категорически не согласна с намерением Еревана оставаться в ЕАЭС лишь до момента вступления в Евросоюз, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», – приводит его слова РИА «Новости» по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.

    Галузин добавил, что принимать ту линию, которую проводит армянское руководство, Россия не станет, «такие подходы нас устроить не могут».

    Российский дипломат отметил, что в Армении сегодня присутствуют представители ЕС, которые и занимаются вмешательством во внутренние дела страны.

    «Россия во внутренние дела Армении не вмешивается. Это делают как раз представители блока Евросоюза, куда армянское руководство пытается вести свою страну», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД возмутились реакцией Еревана на угрозы Зеленского России. Галузин заявил, что Запад старается отдалить Центральную Азию от России, а также указал на то, как Запад использует Армению против России.

    Комментарии (6)
    20 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Sohu: Заявление Захаровой о Японии потрясло Восточную Азию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой о непризнании Японией итогов Второй мировой войны стало заметным сигналом для стран Восточной Азии, отметили китайские СМИ.

    Слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Япония официально не признала итоги Второй мировой войны, были восприняты в регионе как серьёзный дипломатический сигнал, пишет RT со ссылкой на китайское агентство Sohu.

    Авторы публикации отметили: «Её заявление заставило весь Восточно-Азиатский регион на мгновение замолчать. Эти слова были не просто эмоциональной репликой, а серьёзным дипломатическим сигналом».

    По данным Sohu, тема исторической памяти и возможной милитаризации Японии особенно внимательно отслеживается китайскими политиками. В материале подчёркивается, что позиция Москвы по этому вопросу стала предметом пристального внимания в Восточной Азии.

    Ранее Захарова заявила, что на протяжении уже 80 лет Япония не видит, не слышит и не признаёт итоги Второй мировой войны во всей их полноте. При этом она подчеркнула, что российская сторона намерена и дальше просвещать Токио по вопросам исторического наследия и послевоенного устройства мира.

    Также официальный представитель МИД назвала безрассудной русофобскую линию Токио и подчеркнула ее вред для самой Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на саммите Россия и Китай выразили серьезную обеспокоенность ускоренной ремилитаризацией Японии и призвали Токио признать в полном объеме итоги Второй мировой войны.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией

    Военный эксперт Кнутов: Украина готовит провокацию на границе с Белоруссией

    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Основная задача Владимира Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны Белоруссии и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента на помощь, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский заявил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск из Белоруссии.

    «Владимир Зеленский пытается создать ситуацию, когда НАТО придется вступить в конфликт открыто. Так, ранее он устраивал провокации с дронами: через Латвию, Литву, Эстонию осуществлялись удары украинских беспилотников по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, Киев поддерживает психоз вокруг Минска и проходящих российско-белорусских учений, продолжил собеседник. По словам аналитика, за утверждениями Зеленского о том, что ВС России якобы готовятся начать наступление на Черниговско-Киевском направлении с территории Белоруссии, скрываются «хотелки» главы киевского режима.

    Аналитик объясняет: «Основная задача Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны белорусской республики и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента». «Дело в том, что финансовой помощью Киев в целом обеспечен. В среду Еврокомиссия и Украина подписали меморандум для выделения кредита на 90 млрд евро. На этом фоне главной проблемой остаются люди», – уточнил Кнутов.

    Спикер указал, что ВСУ не хватает около 200 тыс. человек. «Противник пытается закрыть фронт дронами, но это не получается. В результате нужно, чтобы кто-то «вписался» за них», – добавил он. По его мнению, именно с этим связаны попытки спровоцировать Минск. Эксперт напомнил, что ранее Зеленский высказывал угрозы в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа.

    «Более того, Украина держит серьезную группировку на границе. Я не исключаю, что оппоненты пойдут на провокацию: соберут войска и попытаются напасть на союзное нам государство. Такие действия потребуют от нас переброски сил для оказания помощи Белоруссии», – заключил Кнутов.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны Белоруссии. «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту готовим ответы», – написал он в соцсетях.

    Несколькими днями ранее глава киевского режима уже заявлял, что Украина «знает» о «дополнительных контактах между россиянами и Александром Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться» к конфликту на Украине либо «против одной из стран НАТО». В Минске отвергли утверждения о планируемой операции с территории Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения Зеленского попыткой подстрекательства. «Белоруссия — наш союзник, и мы имеем Союзное государство с Белоруссией, но это суверенное государство. Поэтому подобные заявления не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – сказал он.

    В Киеве неоднократно громогласно обвиняли Минск якобы в подготовке «второго фронта». Однако в последнее время такие заявления звучат все чаще – особенно на фоне тренировки воинских частей из РФ и РБ по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. В Минобороны подчеркивали: тренировка является плановой и по своей сути «не направлена против третьих стран».

    Несмотря на это подыграть Зеленскому в нагнетании истерии решил генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу применит его против Украины. По его словам, представители блока следят как за динамикой боевых действий на Украине, так и за проходящими российско-белорусскими учениями.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    Умер российский эпидемиолог Вадим Покровский

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на 72-м году жизни ушел из жизни известный ученый, академик РАН, специалист по профилактике ВИЧ Вадим Покровский.

    О смерти выдающегося медика сообщил Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Измерова, передает ТАСС.

    В учреждении ученый занимал должность заведующего лабораторией постгеномных технологий и входил в Ученый совет.

    «20 мая на 72-м году жизни скоропостижно скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский», – говорится в официальном сообщении.

    Коллеги подчеркнули, что биография академика была неразрывно связана с профилактической медициной. Он внес значительный вклад в развитие отечественной эпидемиологии, что помогло снизить заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в России.

    Основную часть своей научной деятельности Покровский посвятил борьбе с ВИЧ-инфекцией, создав собственную научную школу и подготовив множество профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года академик Вадим Покровский сообщил о заражении ВИЧ-инфекцией более 1% населения России.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Туск отметил единство позиций Варшавы и Будапешта по вступлению Украины в ЕС

    Туск заявил о единой позиции Варшавы и Будапешта по вступлению Украины в ЕС

    Туск отметил единство позиций Варшавы и Будапешта по вступлению Украины в ЕС
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Венгрия планируют выработать согласованный подход к процессу присоединения Украины к европейскому сообществу, опираясь на собственный исторический опыт, заявил глава польского правительства Дональд Туск.

    Правительства Польши и Венгрии готовы к совместной работе над официальной позицией европейских государств по вступлению Украины в Евросоюз. Она должна пройти такой же путь, как и эти страны, считают лидеры восточноевропейских государств.

    «Мы будем также работать над общей европейской позицией по вопросу Украины, у нас похожие взгляды», – заявил польский премьер-министр Дональд Туск после встречи с венгерским коллегой Петером Мадьяром, передает ТАСС.

     Он отметил благожелательное отношение к планам ускоренного приема Украины, однако указал на необходимость соблюдения всех установленных правил с учетом экономической ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт выдвинул 11 требований по защите прав национальных меньшинств для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

    При этом лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр отказался поддерживать ускоренную интеграцию Киева в европейское объединение. А кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан исключила возможность поставок вооружений украинской армии.


    Комментарии (0)
    Главное
    Минтранс сообщил о начале экспертизы двигателя ПД-8 для SSJ-100
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»
    Туск заявил о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике
    Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
    Грузия выразила надежду на «двустороннюю дружбу» с Украиной
    Миллиардер Смирнов разбился насмерть на мотоцикле в Ленобласти
    Исследование: Женщины от 18 до 42 лет нагреваются

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Перейти в раздел

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    Перейти в раздел

    Создать полки из «ухилянтов» в Европе мешают из Киева

    Евросоюз вернулся к идее лишить украинских мужчин призывного возраста юридической защиты от высылки на родину. Причина очевидна: ВСУ критично нужны люди. Однако у «ухилянтов» появился неожиданный союзник в Киеве, который саботирует политику Брюсселя и Берлина. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации