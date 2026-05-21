Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Захарова сравнила выбор переговорщиков от ЕС с фильмами Гайдая
Выбор кандидатов на роль переговорщика от Европейского союза с Россией напоминает фильмы Леонида Гайдая, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала сообщения СМИ о планируемом назначении переговорщиков от Европейского союза с Россией, передает ТАСС. По данным прессы, на эту роль рассматриваются президент Финляндии Александер Стубб, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер Италии Марио Драги.
«Знаете, немного напоминает фильмы Гайдая. Просто я вижу, как будто по лекалам вся троица формируется», – заявила дипломат. По ее мнению, представлять страны в переговорном процессе должны люди, пользующиеся доверием своих граждан и не опускающиеся до русофобии или национализма.
Российская сторона неоднократно подчеркивала готовность к конструктивному диалогу. Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что Москва никогда не отказывалась от контактов и всегда выступала за дипломатическое урегулирование разногласий с западными соседями.
Президент России Владимир Путин назвал отсутствие оскорбительных высказываний в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости начала самостоятельного диалога Европы с Россией.
Политолог Станислав Ткаченко отметил недоверие российской стороны к кандидатуре Ангелы Меркель из-за обмана с Минскими соглашениями.
Захарова заявила, что будущий дипломатический представитель Европы на консультациях с Москвой обязан обладать поддержкой собственного народа и не транслировать русофобские взгляды.