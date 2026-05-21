Песков назвал насыщенным и максимально результативным визит Путина в Китай

Tекст: Дарья Григоренко

«Визит прошел, как это обычно бывает с нашим стратегическим привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

Особое внимание было уделено подписанной главами государств совместной декларации. По словам пресс-секретаря, этот документ открывает новые перспективы для расширения особого партнерства между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Китая назвало прошедшие переговоры лидеров двух стран дружескими и плодотворными.

По итогам государственного визита стороны утвердили обширный пакет из 42 совместных документов.

Президент России и председатель КНР приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.