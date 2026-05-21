Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Песков назвал насыщенным и максимально результативным визит Путина в Китай
Поездка президента России Владимира Путина в Пекин оказалась крайне содержательной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Визит прошел, как это обычно бывает с нашим стратегическим привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».
Особое внимание было уделено подписанной главами государств совместной декларации. По словам пресс-секретаря, этот документ открывает новые перспективы для расширения особого партнерства между двумя странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Китая назвало прошедшие переговоры лидеров двух стран дружескими и плодотворными.
По итогам государственного визита стороны утвердили обширный пакет из 42 совместных документов.
Президент России и председатель КНР приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.
Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.