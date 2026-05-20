Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.2 комментария
Россия и Китай призвали прекратить вмешательство в дела государств
Россия и Китай заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела стран
Москва и Пекин выступили против использования прав человека как предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, говорится в совместной декларации России и Китая.
Россия и Китай подписали совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, сообщается на сайте Кремля. В документе подчеркивается недопустимость принуждения суверенных государств к отказу от нейтралитета.
«Необходимо решительно выступать против использования прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других государств», – отмечается в тексте декларации. Кроме того, Москва и Пекин указали, что правила, выработанные в узком кругу стран, не должны подменять собой общепризнанное международное право.
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая. В среду в пекинском Доме народных собраний прошли переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.
Путин сообщил о солидарности двух стран в вопросах защиты международного права.
Владимир Путин заявил о приверженности Москвы и Пекина независимой внешней политике.