Путин: Россия и Китай солидарно выступают за защиту международного права
Москва и Пекин придерживаются единой позиции в вопросах защиты международного права и положений Устава ООН.
Президент России Владимир Путин сообщил о солидарности двух стран в вопросах международного права, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул это по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Москва и Пекин солидарно выступают за защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности», – заявил российский лидер.
Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай 19 мая. Переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Доме народных собраний в Пекине. При этом в начале встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.
Президент России назвал отношения Москвы и Пекина образцом для других государств.
Председатель КНР охарактеризовал укрепление двусторонних связей стратегическим выбором.