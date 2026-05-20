Россия и Китай решили вместе противостоять глобальным военным угрозам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия и Китай продолжат укреплять традиционную дружбу между вооруженными силами, а также будут совместно реагировать на различные вызовы и угрозы, передает РИА «Новости».

В документе отмечается, что стороны намерены углублять взаимное доверие в военной сфере, совершенствовать механизмы сотрудничества и расширять совместную практику учений, воздушных и морских патрулирований. В тексте заявления говорится: «Стороны продолжат укреплять традиционную дружбу между вооруженными силами двух стран, углублять взаимное доверие в военной области, совершенствовать механизмы сотрудничества, расширять практику совместных учений, воздушных и морских патрулирований, укреплять координацию и взаимодействие в двусторонних и многосторонних форматах, совместно реагировать на различные вызовы и угрозы, а также поддерживать глобальную и региональную безопасность и стабильность».

Президент Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в Доме народных собраний в Пекине. Итогом встречи стало заявление о намерении углублять стратегическое партнерство и добрососедские отношения между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства.

Главы государств подписали декларацию о становлении многополярного мира.

Председатель КНР заявил о выходе двусторонних отношений на новую высоту.