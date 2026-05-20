В Петербурге раскрыли схему кражи денег у контрактников
Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая обманом присваивала бюджетные средства социально неблагополучных граждан, отправившихся на военную службу в Петербурге, сообщили в региональном ГУ МВД.
Злоумышленники похищали федеральные и региональные выплаты у контрактников, а также вели незаконную банковскую деятельность, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Полиция задержала троих мужчин, включая предполагаемого организатора схемы. Одного фигуранта отправили под стражу, двоим назначен домашний арест.
С 2024 года аферисты искали уязвимых людей, в том числе негодных к службе, и помогали им заключить контракт. Получив доверие, они забирали банковские карты военных и обналичивали деньги через фирмы-однодневки. Также преступники организовывали фиктивные браки для получения выплат за погибших.
Масштабные обыски прошли в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Оперативники изъяли 2,6 млн рублей, банковские карты, телефоны и оружие. Общий ущерб от действий группы превысил 10 млн рублей.
Масштабные обыски прошли в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Оперативники изъяли 2,6 млн рублей, банковские карты, телефоны и оружие. Общий ущерб от действий группы превысил 10 млн рублей.