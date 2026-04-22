    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса
    Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию
    Посол России назвал вызов в МИД Италии из-за Соловьева ударом в штангу
    Каллас заявила о создании в Армении миссии ЕС по «борьбе с дезинформацией»
    Украинский дрон обрушил жилой дом в Сызрани, есть жертвы
    Трамп заявил о перехвате китайского «подарка» Ирану
    США потребовали от Ирана участия в управлении Ормузским проливом
    Премьер Италии Мелони ответила на оскорбления Соловьева
    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    22 апреля 2026, 09:37 • Новости дня

    В Приморье завершили расследование дела о хищении выплат погибшего участника СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Аферистка оформила брак с сиротой перед его отправкой на фронт, чтобы завладеть квартирой и социальными пособиями на сумму более 14 млн рублей, сообщили в Следственном комитете.

    Правоохранители Уссурийска завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, передает Telegram-канал СК.

    Злоумышленница обвиняется в серии мошенничеств с имуществом военнослужащего.

    По данным следствия, весной 2025 года знакомый фигурантки подписал контракт для участия в спецоперации. Мужчина имел статус сироты и претендовал на получение благоустроенного жилья. За несколько дней до отправки бойца на фронт женщина оформила с ним фиктивный брак и сделала доверенность на управление имуществом.

    Когда военнослужащий пропал без вести, мошенница попыталась получить положенную ему квартиру стоимостью около 2,8 млн рублей. Сделать это ей не удалось, однако она незаконно присвоила государственные выплаты за погибшего на общую сумму более 14 млн рублей.

    Полученными средствами обвиняемая распорядилась по собственному усмотрению. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители задержали эту жительницу Уссурийска за оформление фиктивного брака с пропавшим бойцом.

    В Кировской области силовики пресекли деятельность преступной группы с подобной схемой хищения 44 млн рублей у военнослужащих.

    Хабаровские полицейские раскрыли кражу средств шестерых участников спецоперации через ненастоящие свадьбы.

    21 апреля 2026, 14:42 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила против онлайн-взыскания долгов по ЖКУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    «Единая Россия» выступила категорически против введения онлайн-взысканий спорных долгов по жилищно-коммунальным услугам, настаивая на прозрачности начислений.

    Партия «Единая Россия» не поддержит инициативы, которые приведут к упрощенному взысканию с граждан спорных начислений за жилищно-коммунальные услуги, говорится на сайте партии.

    Координатор направления «Удобная и комфортная жизнь» Народной программы, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов подчеркнул, что сейчас в СМИ обсуждается информация о подготовке Минстроем законопроекта по онлайн-взысканию задолженности за ЖКХ.

    Пахомов отметил, что позиция партии по этой теме остается неизменной, несмотря на дискуссии в обществе: «Единая Россия» категорически против подобных решений.

    Он подчеркнул, что сначала должна быть выстроена понятная, прозрачная и не вызывающая вопросов у жителей система начислений платежей. «И только после этого можно начинать обсуждение вариантов работы с задолженностью. Человек должен понимать, за что и сколько он платит», – заявил парламентарий.

    21 апреля 2026, 18:12 • Новости дня
    Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла
    Tекст: Ольга Иванова

    Арбитражный суд Москвы вернулся к рассмотрению иска режиссера Сергея Швыдкого, который требует взыскать свыше 143 млн рублей с создателей мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». К процессу дополнительно привлекли основателей бит-квартета «Секрет» Максима Леонидова и Николая Фоменко.

    Столичная инстанция рассматривает иск Сергея Швыдкого к авторам постановки «Ничего не бойся, я с тобой», передает РИА «Новости». Заявитель требует взыскать более 143 млн рублей за незаконное использование его оригинального сценария. В число ответчиков вошли театральная компания «Бродвей Москва», ООО «Яндекс. Студия» и ПАО «Мобильные телесистемы».

    Музыкантам Максиму Леонидову и Николаю Фоменко принадлежат права на композиции бит-квартета «Секрет», звучащие в спектакле. В связи с их привлечением к процессу слушания отложили на июль. Ранее производство по делу приостанавливали до завершения другого разбирательства.

    В октябре суд отклонил требования Швыдкого о выплате 5 млн рублей компенсации к тем же ответчикам. Инстанция не нашла нарушений авторских прав при создании мюзикла. В январе апелляция признала это решение законным, после чего крупный иск возобновили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, композитор Алексей Рыбников выиграл суд о незаконном использовании музыки в спектакле «Буратино».

    Арбитражный суд Москвы взыскал с театра Надежды Кадышевой компенсацию за исполнение чужой песни.

    Правообладатели музыкальных произведений подали иск к певцу Мите Фомину из-за выступления на патриотическом концерте.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    21 апреля 2026, 11:51 • Новости дня
    Опубликовано видео массового ДТП с жертвами в центре Москвы
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Департамент транспорта столицы обнародовал видеозапись массовой аварии в центре города, унесшей жизни двух человек.

    Видеозапись опубликована в Telegram-канале департамента.

    Напомним, женщина в состоянии опьянения и без госномеров на Mercedes спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Полицейские ее задержали. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

    21 апреля 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении

    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении
    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветераны специальной военной операции способны повысить эффективность муниципальных властей, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Глава государства подчеркнул, что на муниципальный уровень приходят люди с боевым опытом, готовые принимать ответственные решения, передает РИА «Новости».

    Путин, говоря о роли участников специальной военной операции в развитии страны и системы местного самоуправления, подчеркнул значимость их опыта и вовлеченности в общественную работу.

    «Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», – сказал президент.

    Ранее Путин отмечал стремление ветеранов СВО работать на выборных должностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта исполнилось два года с момента запуска кадровой программы «Время героев», инициированной президентом России для участников СВО. За это время в ней приняли участие 168 человек из числа ветеранов. Среди них – 53 Героя России, 134 кавалера ордена Мужества и 71 обладатель медали «За отвагу». Более 80 участников программы «Время героев» уже получили назначения в органы федеральной и региональной власти, а так же заняли руководящие места в крупных компаниях.

    21 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка Киева захватить склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасна может привести к массовым жертвам и экологической катастрофе, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», – сказал он в интервью «Комсомольской правде».

    Шойгу напомнил, что склады в Колбасне были заполнены еще в советское время. Он подчеркнул, что уже прошло почти 40 лет, и у большей части боеприпасов истек срок годности.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что использовать, перемещать или даже просто трогать эти боеприпасы сейчас крайне опасно. По его словам, с каждым годом опасность только возрастает.

    Ранее спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья.

    21 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выступает крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, обеспечив обучение значительного числа украинских военных, по словам Каи Каллас.

    Евросоюз продолжает играть ведущую роль в оказании военной поддержки Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС

    Она отметила, что Евросоюз обеспечил подготовку 90 тысяч бойцов для вооруженных формирований Украины.

    «Миссия ЕС уже обеспечила подготовку 90 тысяч военных для Украины», – заявила Каллас.

    Она подчеркнула, что Евросоюз остается главным поставщиком военной помощи Киеву, а программа подготовки военнослужащих реализуется в рамках миссии ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз может стать самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с высоким потенциалом в сфере безопасности.

    Французский политик Флориан Филиппо подверг критике решение властей выделить Киеву 17 млрд евро на фоне экономических трудностей во Франции.

    Руководство Евросоюза отдает предпочтение милитаризации отношений с Россией вместо поиска мирных решений, пытаясь таким образом справиться с внутренними экономическими проблемами.

    21 апреля 2026, 13:22 • Новости дня
    Кремль назвал условие возобновления транзита нефти по «Дружбе»

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва готова продолжить прокачку топлива в Венгрию и Словакию при условии прекращения политического шантажа и разблокировки транзитных магистралей соседним государством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Российская Федерация сохраняет технологическую возможность для передачи нефти европейским потребителям, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос упирается исключительно в действия украинской стороны.

    «Российская сторона остается готовой в технологическом плане, мы имеем договорные обязательства с Венгрией. Но после того, как начался шантаж киевского режима, эти поставки были остановлены», – заявил представитель Кремля.

    Государственный деятель добавил, что перспективы дальнейших поставок полностью зависят от Киева. Транзит энергоносителей возобновится сразу после открытия трубы и полного отказа от подобной недружественной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сохранить контрмеры против Украины до возобновления поставок нефти.

    Позже источники агентства Bloomberg анонсировали запуск прокачки сырья по трубопроводу 21 апреля.

    Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока подтвердил вероятное возобновление транспортировки энергоносителей во вторник.

    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России. «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    21 апреля 2026, 11:45 • Новости дня
    Водитель электровелосипеда лишился головы в аварии в Москве
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчине за рулем электровелосипеда в столице из-за столкновения с автомобилем оторвало голову, сказал представитель экстренных служб города.

    Предварительно, в результате столкновения с Mercedes водитель электровелосипеда лишился головы, сказал собеседник РИА «Новости».

    Девушка 1996 года рождения за рулем немецкой иномарки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сбив мужчину на электровелосипеде, она врезалась в припаркованный автомобиль, протаранила дорожное ограждение и задела еще пять машин.

    Жертвами инцидента стали два человека: сам велосипедист и пассажирка Mitsubishi, которая позже скончалась в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая автомобилистка без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции задержали предполагаемую виновницу крупной аварии. Столичные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

    21 апреля 2026, 20:07 • Новости дня
    Объявлено о резком падении экспорта российского мороженого в Китай
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продажи отечественного мороженого на китайский рынок стремительно сократились, достигнув минимальных значений на фоне полного отсутствия закупок в течение двух месяцев.

    Поставки российского холодного лакомства на азиатский рынок продолжают стремительно снижаться, передает «Интерфакс». В первом квартале текущего года объем экспорта упал в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма продаж составила всего 48 тыс. долларов.

    Китайские импортеры приобретали российскую продукцию исключительно в феврале. Лидерами по поставкам мороженого в Китай стали Франция, Южная Корея и Новая Зеландия. В 2025 году Пекин сократил закупки из России на 15% – до 2,3 млн долларов. Несмотря на сложности в Азии, общий экспорт российского мороженого демонстрирует уверенный рост.

    За год суммарный объем отгрузок увеличился на 31% и достиг 76 млн долларов. В натуральном выражении поставки выросли почти на 14% – до 17,3 тыс. тонн. Эксперты прогнозируют дальнейшее расширение рынка сбыта. К 2030 году общая стоимость поставок может превысить 100 млн долларов.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил рост продаж отечественного мороженого в Китае угощением Си Цзиньпина. Борис Титов сообщил о настоящем буме на российскую молочную продукцию на китайском рынке.

    Соединенные Штаты в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года.

    21 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба и принятием решений о восстановлении разрушенного жилья в Дагестане, подчеркнув, что помощь должна быть оказана даже тем жителям, чьи дома были построены с нарушением законодательства.

    В ходе встречи с представителями муниципального сообщества Путин подчеркнул, что важно не замедлять работу и своевременно принимать решения о том, что и в каком объеме должно быть восстановлено, передает РИА «Новости».

    «Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», – сказал он. Надо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно было построено без должного оформления, добавил Путин.

    Ранее Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Глава государства поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане. Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в 1 млрд рублей.

    21 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных террористами в июле 2024 года в Нигере, были освобождены в Мали силами «Африканского корпуса», сообщило Минобороны России.

    По информации из канала ведомства в Max, освобожденными оказались гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения. Их удерживала террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

    После успешной операции российские медики из госпиталя «Африканского корпуса» провели первичный осмотр освобожденных. Было установлено, что оба мужчины страдают от многочисленных заболеваний и находятся в состоянии сильного физического истощения. В ближайшее время их доставят в Москву на военно-транспортном самолете для дальнейшего лечения и реабилитации.

    Руководство геологоразведочной компании выразило благодарность военным «Африканского корпуса» и Министерству обороны России за успешное освобождение специалистов.

    В 2024 году россияне освободили захваченных в плен военных Чада.

    21 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в победе патриотов на выборах в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе патриотических сил и людей дела на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии вручения премии «Служение».

    Глава государства напомнил, что в сентябре 2026 года в выборах в Госдуму впервые примут участие жители четырех новых российских регионов. Путин отметил, что голосование пройдет в сложных условиях, а противники, по его словам, в первую очередь внешние, попытаются использовать любые возможности для дестабилизации и раскола российского общества. «Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Единый день голосования пройдет в 2026 году 18–20 сентября 2026 года. В эти дни пройдут выборы в Госдуму IX созыва, а также глав ряда регионов и законодательных органов.

    21 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Виновницу смертельной аварии в центре Москвы отправили в СИЗО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Женщина, устроившая в нетрезвом виде массовую аварию на Садовой-Черногрязской улице, пробудет под стражей на время расследования уголовного дела о гибели двух человек.

    Инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения для автомобилистки Анны Владимировой, передает ТАСС. В результате трагического инцидента в центре столицы погибли два человека, еще двое получили различные травмы.

    Представитель правоохранительных органов поделился подробностями прошедшего заседания. «Суд постановил избрать Владимировой А.К., обвиняемой по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц), меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая женщина на иномарке без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции оперативно задержали виновницу крупной аварии. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

    21 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку цикла стихотворений писателя Григория Остера «Вредные советы» на предмет наличия сомнительных с педагогической точки зрения установок.

    Поручение было дано на заседании Координационного совета СК России, где обсуждались вопросы помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов, передает ТАСС. Отдельное внимание участники уделили содержанию детской литературы.

    Пресс-служба СК отметила, что произведения Остера были приведены как негативный пример. По мнению участников заседания, его книги могут содержать установки, вызывающие вопросы с точки зрения педагогики. На этом основании было решено организовать проверку содержания книг автора.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности помощи авторам детской и юношеской литературы.

    Шесть стран НАТО подняли истребители для сопровождения Ту-22м3
    По Сумами ликвидированы десять награжденных Зеленским офицеров ВСУ
    Британские госслужащие ополчились против Стармера
    Замглавы парка «Патриот» арестовали за взятку в 18 млн рублей
    OpenAI выпустила масштабное обновление генератора изображений для ChatGPT
    Россиян предупредили о реальных сроках за клевету в домовых чатах
    Жители Кишинева потребовали отменить концерт «Машины времени»

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Уничтожение статуи Христа потрясет весь Израиль

    Демонстративное уничтожение солдатами ЦАХАЛ статуи Иисуса Христа в оккупированном Ливане вызвало панику в правительстве Израиля. Под угрозой пропагандистская модель, оправдывающая войну, и что еще хуже – дальнейшая поддержка Соединенных Штатов, от опеки которых зависит само существование еврейского государства. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

