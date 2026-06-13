Tекст: Катерина Туманова

«От Боснии и Герцеговины тоже требуют ввести визовый режим для российских граждан. Однако мы не позволим принять это решение, как и не позволили формально ввести санкции против РФ», – заявил он ТАСС.

Додик пояснил, что бошняки не смогут утвердить ограничения без согласия сербов.

К тому же европейские требования касаются и граждан Китая. По его мнению, подобные шаги ведут к изоляции и демонстрируют истинные подходы Евросоюза к правам человека.

Политик заверил, что республика сохранит хорошие отношения с дружественными странами, даже если за это последуют попытки наказания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич заявил, что никакого решения о визах для граждан России в Сербии нет. Российский союз туриндустрии заявил, что полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам не будет.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила путеводитель по безвизовым странам для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы.



