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    Новые антироссийские санкции стали признанием крупных потерь Европы
    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России
    В Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы с намеком на уничтожение русских
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    Зеленский заявил об утрате Украиной возможностей использовать морские порты
    Федоров отверг любые должности, кроме поста министра обороны Украины
    ЕС: Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    14 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    17 комментариев
    24 июля 2026, 04:40 • Новости дня

    Беженка: Жители Константиновки прятали детей от принудительной эвакуации

    Беженка рассказала, как жители Константиновки прятали детей от эвакуации

    Tекст: Катерина Туманова

    Родители детей в Константиновке переодевали их в пожилых людей, чтобы избежать принудительного вывоза несовершеннолетних в западную часть Украины, рассказала беженка Анна Щелкунова.

    «Кто-то сказал из соседей, что у полиции есть дроны, которые выслеживают детей. Вот мой сын 190 см в платочке бабушки, в халате до пола, с палкой. Это он хромает по двору, чтобы дойти под навес для того, чтобы посидеть на свежем воздухе, потому что в хате сидеть уже невозможно», – рассказала она ТАСС.

    Ранее она отмечала, что представители вооруженных сил пытались силой вывезти местное население в другие регионы.

    «Двери нам там выбивали. <…> Угрожали, что вывезут детей самих на Западную [Украину] в детские дома. Были такие разговоры. У меня ребенок не выходил за двор», – добавила Анна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о регулярном обнаружении убитых мирных жителей в Константиновке. В Москве представили доклад о преступлениях ВСУ в Константиновке. Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке.

    23 июля 2026, 15:08 • Новости дня
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    @ OLEKSANDR KLYMENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России с иронией отреагировало на назначение Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией, использовав знаменитую фразу из ленты «Место встречи изменить нельзя».

    Ведомство опубликовало в официальных каналах сообщение об освобождении города Белицкое в ДНР силами группировки «Центр», сопроводив информацию ироничной отсылкой к новому главнокомандующему ВСУ.

    «А теперь Горбатый (перечеркнуто) Драпатый! Я сказал: Драпатый!», – говорится в публикации в канале Минобороны в Max.

    Эта фраза является отсылкой к кульминационной сцене известного советского фильма. В кинокартине ее произносит начальник опербригады МУРа Глеб Жеглов при задержании главаря банды «Черная кошка».

    Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией. Бывший главком ВСУ Александр Сырский объявил о сложении своих полномочий.

    Политолог Владимир Скачко назвал нового военачальника тщеславным и беспринципным человеком.

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    23 июля 2026, 10:29 • Новости дня
    Киев пожаловался на блокаду черноморских портов Украины

    МИД Украины: Ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей

    Киев пожаловался на блокаду черноморских портов Украины
    @ Marianna Kotyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В течение дня ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей на фоне обострения ситуации в Черном море, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    Сибига заявил, что за день ни одно судно не зашло в порты Одесской и Николаевской областей. По словам дипломата, за последние несколько дней российские силы атаковали не менее трех гражданских грузовых судов в акватории Черного моря, говорится в Telegram-канале МИД Украины.

    «Украина обратилась с запросом о срочном заседании Совета Безопасности ООН 27 июля в ответ на атаки на свободу судоходства в Черном море», – сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.

    Сибига отметил, что остановка морского коридора произошла в самый разгар сезона сбора урожая, что «создает угрозу для глобальной продовольственной безопасности».

    Глава МИД подчеркнул, что продолжение подобной ситуации «может привести к росту цен на продовольствие и голоду в странах Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки».

    Киев призвал международное сообщество оказать давление на Россию для обеспечения безопасности судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 дней Вооруженные силы России поразили 28 судов с военными грузами для украинской армии.

    Накануне российские беспилотники атаковали пять сухогрузов и балкеров в акватории Черного моря.

    Из-за постоянных ударов крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk приостановил обслуживание портов в Одесской области.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
    Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый оскорбил жителей Донбасса, назвав их «жаждущими халявы».

    Недавно назначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, разыскиваемый в России по уголовной статье, выступил с оскорбительными заявлениями в адрес жителей Донбасса, передает РИА «Новости». По его мнению, в регионе проживает много криминальных элементов.

    «Там несознательное население. <…> В плане украинизации, наверное, там мало уделялось внимания. Вот и имеем такой результат», – заявил военный в интервью одному из YouTube-каналов.

    Кроме того, Драпатый добавил, что значительная часть населения региона якобы ищет легкой выгоды, «жаждет халявы». Он отметил, что людям совершенно безразлично, в каком государстве жить, сравнив их с «отрыжкой Советского Союза».

    Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией. Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности этого генерала к преступлениям против мирного населения Донбасса.

    Российские правоохранительные органы установили точный адрес проживания и контакты военачальника.

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    23 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Зеленский заявил об утрате Украиной возможностей использовать морские порты
    Зеленский заявил об утрате Украиной возможностей использовать морские порты
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил утрату Украиной возможности использовать морские порты для грузоперевозок.

    Владимир Зеленский подтвердил неспособность страны использовать морские порты для отправки грузов, передает РИА «Новости». Выступая в Киеве на совместном мероприятии с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, он отметил критическую ситуацию с судоходством.

    «Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порты», – констатировал украинский лидер. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале местного новостного агентства.

    Ранее издание Financial Times обращало внимание на серьезные трудности Киева с экспортом зерна через Черное море. Журналисты связывали логистические проблемы с ударами российских войск по военным объектам в районе портовой инфраструктуры, которая активно используется для снабжения украинской армии.

    Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил о полной приостановке захода коммерческого флота в гавани страны из-за решений судовладельцев.

    Днем ранее российские беспилотники поразили пять перевозивших военные грузы судов в акватории Черного моря и в порту Черноморска.

    До этого Вооруженные силы России уничтожили два сухогруза с военным снаряжением в порту Одессы.

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    23 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Бастрыкин: Ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей
    Бастрыкин: Ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах из-за атак украинской армии оцениваются более чем в 1 трлн рублей, указал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    «В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов – свыше 535 млрд рублей», – заявил глава ведомства, передает ТАСС.

    В мае официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила о гибели более 7,6 тыс. мирных жителей Донбасса с 2014 года.

    В апреле Бастрыкин оценивал ущерб от новогодней атаки украинских беспилотников по поселку Хорлы в 60 млн рублей.

    В марте глава ведомства называл сумму ущерба от преступлений киевского режима в Донбассе в размере 580 млрд рублей.

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    23 июля 2026, 12:31 • Новости дня
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Движение коммерческого флота в украинские гавани полностью остановилось из-за решений компаний-судовладельцев, власти пытаются найти выход из ситуации, сообщил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.

    «Еще вчера в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев, государство со своей стороны ничего не ограничивало», – приводит слова Высоцкого РИА «Новости».

    Высоцкий отметил, что в настоящее время правительство работает над поиском решения для восстановления судоходства. Накануне датская логистическая компания Maersk сообщила о приостановке сотрудничества с портом Черноморск в Одесской области из-за высоких рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом из-за ударов.

    Накануне российские беспилотники поразили пять перевозивших военные грузы судов в акватории Черного моря.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о полном отсутствии заходов кораблей в гавани Одесской и Николаевской областей в течение дня.

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    23 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включат нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, новые санкции затронули более ста банков и криптооператоров, а также НПЗ из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Каллас назвала 21-й пакет санкций крупнейшим разовым пакетом санкций за последние четыре года. Он насчитывает свыше 218 позиций. Глава евродипломатии также сообщила, что ограничения затронут 40 морских судов и более 50 предприятий ВПК.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз приступил к подготовке нового пакета санкций против России, при том, что предыдущий, 21-й, еще не прошел процедуру формального утверждения и не вступил в силу.

    В четверг в ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго.

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    23 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине

    Член СВОП Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине

    Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Единственный раз, когда США заморозили военную помощь Киеву, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штаты использовали такую меру не для остановки боевых действий, а для того, чтобы поставить на место Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД член СВОП Андрей Климов. Ранее Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио заявил о недопустимости накачки Украины вооружениями.

    «Такие контакты, как встреча глав внешнеполитических ведомств, полезны, даже если у сторон иногда диаметрально противоположные взгляды и интересы. Европейские дипломатические круги избегают диалога на таком уровне, что ярко говорит о состоянии умов в странах ЕС и Британии. В Штатах же присутствует рациональное зерно», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

    Он напомнил, что переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле продлились более получаса. «За это время, как правило, стороны успевают озвучить несколько тезисов и при необходимости уточнить какие-то вопросы. То есть, это не глубокие субстантивные переговоры», – уточнил собеседник. Климов обратил внимание на требование главы МИД России к Вашингтону прекратить накачку Украины вооружениями. Фактически российский министр вновь указал реальный путь завершения конфликта.

    «Москва озабочена непрекращающимися действиями США, направленными фактически на поддержку Киева. Это озвучивалось по разным поводам и разными словами, но никогда ничем, что называется, не декорировалось», – заметил спикер. Как напомнил член СВОП, накануне встречи Лавров публично отметил, что США напрямую участвуют в наведении ВСУ на цели в России.

    «Такое заявление было сделано явно для того, чтобы показать тому же Вашингтону: мы готовы обсуждать тему не только напрямую, но и поднимать ее в публичном пространстве. Это усиливает наше дипломатическое давление на тех, кто пытается затягивать боевые действия на Украине», – полагает член СВОП. По его мнению, США прекрасно понимают: они – сторона конфликта. На этом фоне спикер упомянул слова Дональда Трампа о том, что это «война Джо Байдена».

    «Американский лидер прав: речь идет о конфликте, который готовили и разжигали американцы, правда, при другой администрации. Но команда Трампа не в полной мере использовала возможность прекратить его. Единственный раз, когда Вашингтон заморозил военную помощь Киеву и передачу разведданных, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штатам эта санкция была нужна не для остановки конфликта, а для того, чтобы поставить на место Зеленского», – напомнил Климов.

    В четверг на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры продлились около 35 минут. На них также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по информации РИА «Новости», был Вашингтон.

    Как сообщили в МИД России, на встрече стороны затронули тему ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву. Он также раскритиковал стремление европейских стран нанести РФ стратегическое поражение.

    При этом министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, добавили в МИД.

    Сергей Лавров и Марко Рубио поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов. «Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.

    Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры с министром иностранных дел РФ можно охарактеризовать как хороший и честный разговор. Он уточнил, что на повестке были двусторонние отношения между странами, а также Украина.

    Накануне анонсируя переговоры с Рубио, Лавров напомнил, что Штаты участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

    В ходе встречи министр пообещал уточнить у американского коллеги заявления Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, объяснял газете ВЗГЛЯД, почему Вашингтон нельзя считать нейтральным актором в отношении украинского кризиса.

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    23 июля 2026, 19:12 • Новости дня
    Федоров отверг любые должности, кроме поста министра обороны Украины
    Федоров отверг любые должности, кроме поста министра обороны Украины
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель украинского оборонного ведомства Михаил Федоров отверг предложения о других назначениях, настаивая на возвращении в кресло министра обороны.

    Уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о нежелании занимать любые другие посты, кроме руководства оборонным ведомством, передает РИА «Новости». Накануне стало известно, что Владимир Зеленский предложил Федорову стать вице-премьером по военным технологиям или советником.

    Ранее издание Financial Times информировало о предложении экс-министру занять должность в Совете национальной безопасности и обороны с расширенными полномочиями. Сам бывший глава ведомства категорически отверг эти варианты.

    «Сегодня в государстве есть только три должности, которые, кроме военных на поле боя, реально определяют ход войны – президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности министра обороны», – подчеркнул Федоров.

    Решение о смене Федорова на посту главы Минобороны Украины ранее принял Владимир Зеленский. Это спровоцировало митинги в поддержку экс-министра в Киеве и других городах, а также протесты против главкома ВСУ Александра Сырского, который был уволен.

    Владимир Зеленский подтвердил обсуждение с Михаилом Федоровым назначения на должность вице-премьера.

    До этого бывший министр ответил отказом на предложение о переходе в Совет национальной безопасности и обороны.

    На фоне отставки Федорова жители Киева вышли на многодневные уличные акции протеста.

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    23 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон продолжит обеспечивать украинскую армию военной техникой по линии Североатлантического альянса, сохраняя при этом готовность к дипломатическим контактам с представителями Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Американские власти не планируют пересматривать курс на военную поддержку Киева. Комментируя призывы остановить накачивание региона вооружениями, Рубио подтвердил сохранение текущей стратегии, передает РИА «Новости».

    «Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась», – отметил глава американской дипломатии во время общения с прессой в Маниле.

    При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда открыты к проведению новых встреч с российской стороной. По его словам, американские представители общаются с украинцами гораздо чаще, однако контакты с Москвой обязательно состоятся в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Рубио о недопустимости дальнейшей военной поддержки Киева.

    В феврале американский дипломат подтвердил продолжение поставок вооружений Киеву в прежнем режиме.

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    23 июля 2026, 14:57 • Новости дня
    Зеленский подтвердил предложение Федорову стать вице-премьером Украины
    Зеленский подтвердил предложение Федорову стать вице-премьером Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский подтвердил обсуждение с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым его возможного назначения на должность вице-премьера по военным инновациям.

    Зеленский заявил, что обсуждал с экс-министром назначение на различные должности, передает ТАСС.

    «Я предложил ему несколько постов. Последний – вице-премьер по военным инновациям», – приводит слова украинского лидера издание «РБК-Украина». Политик добавил, что на этой должности крайне важна координация с руководством Минобороны, армией и лично с ним.

    При этом не уточняется, обсуждалось ли возвращение Федорова на пост руководителя оборонного ведомства. По данным местных СМИ, отправленный в отставку на прошлой неделе экс-министр готов согласиться только на эту должность.

    Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о предложении бывшему министру должности вице-премьера по военным технологиям.

    Украинский лидер заявил о необходимости объединить технологическую составляющую государства.

    Бывший глава оборонного ведомства отклонил все варианты перевода на работу в СНБО.

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    23 июля 2026, 11:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Белицкое в ДНР
    Российские войска освободили Белицкое в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Штурмовые подразделения группировки «Центр», передвигаясь на бронетехнике, завершили освобождение города Белицкое, сообщили в Минобороны.

    «В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий», говорится в канале Max Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под конотрль харьковское Артельное и запорожское Благодатное

    Днем ранее они зачистили от противника харьковское Волоховское.

    В минувшие выходные российские войска освободили днепропетровское Вольное.

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    23 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    КТК временно остановил прокачку нефти
    КТК временно остановил прокачку нефти
    @ Устиненко Анатолий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) временно прекратил прокачку нефти.

    В компании пояснили, что объекты инфраструктуры находятся в штатном режиме готовности, передает РИА «Новости».

    «Перевалка нефти в настоящее время не производится, нефтепровод временно остановлен, объекты КТК в штатном режиме готовности», – заявили представители консорциума.

    Остановка перевалки сырья с терминала КТК произошла в конце прошлой недели. Причиной стала целенаправленная террористическая атака беспилотников на танкеры.

    Нефтепроводная система КТК является крупнейшим маршрутом транспортировки сырья из Каспийского региона на мировые рынки. Для Казахстана это основной канал экспорта, на который приходится более 80% поставок.

    Трубопровод длиной 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров консорциума числятся Россия, Казахстан, структуры Chevron, «Лукойла», ExxonMobil, СП «Роснефти» и Shell.

    Напомним, украинские беспилотники ударили по двум танкерам на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    На следующий день еще один дрон атаковал гражданское судно NELSA во время погрузки нефти.

    Министерство энергетики Казахстана официально подтвердило факт нападения на этот корабль.

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    23 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций

    ЕС ввел санкции против 170 российских организаций и 48 физических лиц

    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций, затронувший 170 юридических и 48 физических лиц.

    «Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций. <…> В черный список внесено 170 организаций и 48 физических лиц», – говорится в заявлении Совета ЕС. Кроме того, отдельные ограничения коснулись восьми человек «за поддержку российской пропаганды», передает ТАСС.

    Под ограничения попали 37 российских компаний, занимающихся производством беспилотников дальнего действия. Эти меры направлены на «ограничение возможностей российского военно-промышленного комплекса». Также санкции предусматривают заморозку активов и запрет на финансирование 94 банков и крупных финансовых учреждений России.

    Новый пакет санкций позволяет полностью запретить компаниям из третьих стран предоставлять услуги с криптоактивами. Эта мера призвана ограничить работу платформ, помогающих обходить европейские ограничения. Дополнительно создана база для введения визового запрета в отношении участников СВО, включая действующих и бывших военных.

    ЕС сохранил потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель до 15 июля 2027 года. В черный список попали более 40 танкеров, нарушающих это правило. Общее число судов из третьих стран, перевозящих нефть по рыночным ценам и находящихся под санкциями, достигло 673.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

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    23 июля 2026, 19:40 • Новости дня
    Совет ЕС заморозил активы 94 российских банков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз в рамках 21-го пакета санкций принял решение о заморозке активов и введении запрета на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям России.

    Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации, передает ТАСС.

    «Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям, а также одному из ключевых представителей российского банковского сектора. Кроме того, ЕС распространяет запрет на проведение транзакций еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения», – говорится в заявлении.

    Ранее агентство Reuters написало о планах Евросоюза включить в новый санкционный список 90 российских банков.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении ограничений против 32 финансовых организаций.

    В апреле европейские власти запретили проведение транзакций с двадцатью кредитными учреждениями России.

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