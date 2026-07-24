В Белгородской области мальчик накрыл собой брата при взрыве дрона

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Навестил наших детей, пострадавших от недавних атак ВСУ на Белгородскую область. <…> Арсений сам пострадал при атаке ВСУ на автобус в Шебекино – получил серьезную акубаротравму и множественные осколочные ранения. При этом не растерялся и как настоящий мужчина принялся помогать остальным пострадавшим пассажирам выбираться из разбитого автобуса», – сообщил Шуваев в Max.

По словам губернатора, 11-летний ребенок во время атаки накрыл собой трехлетнего брата при детонации дрона.

Помимо этих двух ребят, среди пострадавших числятся четыре девочки и 16-летний подросток. Все дети находятся в стабильном состоянии и проходят лечение в областной больнице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июля украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Шебекино.

Двумя днями ранее в поселке Дубовое смертельные травмы при атаке дрона на рейсовый транспорт получил один человек.

В прошлом году пятилетний мальчик, который пострадал при атаке ВСУ на курский пляж, скончался.

Ребенок закрыл собой мать во время обстрела пляжа.