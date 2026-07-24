Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
В Белгородской области мальчик накрыл собой брата при взрыве дрона
В Белгородской области двое детей 11 и 17 лет помогли спасти раненых во время украинских атак, один мальчик накрыл собой младшего брата во время детонации БПЛА, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
«Навестил наших детей, пострадавших от недавних атак ВСУ на Белгородскую область. <…> Арсений сам пострадал при атаке ВСУ на автобус в Шебекино – получил серьезную акубаротравму и множественные осколочные ранения. При этом не растерялся и как настоящий мужчина принялся помогать остальным пострадавшим пассажирам выбираться из разбитого автобуса», – сообщил Шуваев в Max.
По словам губернатора, 11-летний ребенок во время атаки накрыл собой трехлетнего брата при детонации дрона.
Помимо этих двух ребят, среди пострадавших числятся четыре девочки и 16-летний подросток. Все дети находятся в стабильном состоянии и проходят лечение в областной больнице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июля украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Шебекино.
Двумя днями ранее в поселке Дубовое смертельные травмы при атаке дрона на рейсовый транспорт получил один человек.
В прошлом году пятилетний мальчик, который пострадал при атаке ВСУ на курский пляж, скончался.
Ребенок закрыл собой мать во время обстрела пляжа.