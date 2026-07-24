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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    14 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    17 комментариев
    24 июля 2026, 05:44 • Новости дня

    При ударе США по городу в Иране погибли четыре человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате атаки американских сил на иранский город Ахваз погибли четыре человека, также пострадало еще несколько человек, сообщили иранские СМИ.

    Погибли четыре человека, еще пятеро пострадали в ходе удара американских военных по городу, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Ранее сообщалось, что общее число жертв американских атак в Иране достигло 38 человек.

    Центральное командование вооруженных сил США объявляло о третьей подряд ночи ударов по иранской территории.

    До этого в результате обстрела объектов в районе города Ахваз погибли три человека.

    23 июля 2026, 10:17 • Новости дня
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    @ Simon Chapman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные применили стратегические бомбардировщики B-1 для атаки на объекты Корпуса стражей исламской революции, что стало первым подобным случаем с начала обострения конфликта.

    Американское командование впервые за 12 дней с момента возобновления боевых действий использовало бомбардировщики B-1 для ударов по иранским целям, передает Axios.

    Самолеты, способные нести до 24 тяжелых бомб весом около 900 килограммов или десятки крылатых ракет, стартовали с авиабазы в Британии. Применение таких машин на малой высоте со сверхзвуковой скоростью свидетельствует о значительной эскалации американской военной кампании.

    Центральное командование США не упомянуло об участии B-1 в своем заявлении. «Активы CENTCOM были нацелены на иранские центры военных операций, морские объекты, ангары для самолетов, склады беспилотников и военную логистическую инфраструктуру, чтобы еще больше снизить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе», – говорится в официальном сообщении.

    Несмотря на расширение ударов, власти Ирана не изменили своей позиции по Ормузскому проливу и продолжают атаковать американские базы.

    Президент США пригрозил нанести удары по мостам и электростанциям, включая объекты в Тегеране, если нападения на суда продолжатся. В ответ Иран заявил о готовности атаковать инфраструктуру стран Персидского залива, союзных Вашингтону.

    Параллельно повстанцы-хуситы впервые после объявления блокады саудовских портов атаковали суда Саудовской Аравии. Представитель Пентагона предположил, что за этими действиями стоит Иран, стремящийся открыть новый фронт в Красном море. В результате несколько коммерческих судов изменили курс, опасаясь нападений в Баб-эль-Мандебском проливе.

    В настоящее время катарские посредники ведут переговоры с представителями США, Ирана и Омана о возобновлении судоходства в Ормузском проливе и прекращении огня. Однако, по данным региональных источников, иранское руководство пока отклоняет предложенные инициативы. Трамп выразил уверенность, что под давлением ударов Иран вскоре будет готов к заключению сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США объявило о проведении масштабных атак по иранским объектам.

    Несколькими днями ранее американские военные поразили ракетные комплексы Корпуса стражей исламской революции в акватории Ормузского пролива.

    В марте стратегические бомбардировщики B-1B Lancer совершили боевой вылет над территорией исламской республики.

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    23 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Палата представителей Конгресса США в четверг приняла новую резолюцию о прекращении военной операции против Ирана.

    Нижняя палата американского парламента с небольшим перевесом голосов одобрила документ, ограничивающий военные полномочия администрации президента в отношении Ирана, передает РИА «Новости». Документ поддержали 214 законодателей, тогда как 208 проголосовали против.

    Ожидается, что в ближайшее время аналогичный проект рассмотрит Сенат США. Согласно тексту резолюции, любые военные действия против Ирана потребуют предварительного одобрения Конгресса.

    При этом принятый документ не имеет юридической силы, и Белый дом не обязан следовать его положениям. Ранее президент США уже игнорировал подобные инициативы парламентариев. В частности, предыдущую резолюцию, одобренную Сенатом в июне, глава государства назвал «бессмысленной».

    В начале июля президент США заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В середине июня американский Сенат заблокировал законопроект об окончании конфликта.

    До этого американский лидер отказался запрашивать у конгрессменов разрешение на продолжение военной операции.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 08:05 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    @ Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Атака беспилотников на военные объекты США в Кувейте привела к потере зенитных ракетных комплексов, вертолетов и другой армейской техники.

    Представители Корпуса стражей исламской революции отчитались о результатах недавних ударов по американским позициям, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Press TV. Главными целями стали объекты, расположенные на территории Кувейта.

    «Недавние атаки дронов были нацелены на военные активы США на военной базе «Али аль-Салем» и лагере «Аль-Адири» и уничтожили военное снаряжение, системы противовоздушной обороны Patriot, дроны, вертолеты и другие объекты», – отмечается в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные отчитались об уничтожении американских радаров на базе Али-ас-Салем в Кувейте.

    Элитные подразделения вооруженных сил Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

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    23 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время изучает варианты проведения масштабной военной операции против Ирана.

    По словам главы государства, планируемые удары по своей мощи превзойдут все предыдущие атаки, передает ТАСС.

    «Я рассматриваю возможность массированной атаки больше, чем когда-либо до этого. Я близок к принятию решения. Мы все готовы к этому», – заявил политик в интервью порталу Axios.

    В начале июля Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Месяцем ранее американский лидер анонсировал мощную атаку на Исламскую республику из-за сбитого военного вертолета.

    В мае глава Белого дома допустил вероятность возобновления масштабных военных действий против Ирана.

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    23 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Иранский танкер преодолел блокаду США и вошел в Оманский залив

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский танкер беспрепятственно прошел американские заградительные кордоны и достиг акватории Оманского залива, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Тегеран подтвердил успешный проход своего танкера через зону ограничений, установленную Вашингтоном, передает ТАСС. По данным иранской гостелерадиокомпании, в настоящий момент судно уже находится в водах Оманского залива.

    Очередной виток эскалации конфликта между странами начался восьмого июля. Тогда американская сторона впервые после подписания меморандума нанесла серию ударов по территории Ирана. Поводом для атаки послужило предполагаемое нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Несколькими днями ранее военнослужащие Соединенных Штатов досмотрели коммерческий танкер в Оманском заливе ради поддержания санкционного режима.

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    23 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать сообщения о якобы помощи Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикации в СМИ о том, что Россия якобы помогала Ирану бить по американским объектам, не являются поводом для комментариев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Вашингтон безосновательно обвиняет Москву и Пекин в военной поддержке Тегерана.

    Накануне Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции.

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    23 июля 2026, 10:19 • Новости дня
    NYT: Иран собрал спутниковые данные о базах США на Ближнем Востоке

    Тегеран получил доступ к детальным спутниковым снимкам американских военных баз

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные получили доступ к секретным спутниковым снимкам военных объектов США на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность в Вашингтоне.

    Иранские вооруженные силы активно собирают разведывательную информацию о расположении американских военных баз в ближневосточном регионе, пишет The New York Times.

    По данным издания, Тегеран получил доступ к детальным спутниковым снимкам, на которых зафиксированы ключевые объекты инфраструктуры США.

    «Мы наблюдаем беспрецедентный уровень активности иранской разведки в отношении наших объектов», – заявил высокопоставленный источник в Пентагоне. Отмечается, что полученные данные могут быть использованы для планирования потенциальных атак в случае эскалации конфликта.

    Американские военные аналитики предполагают, что Иран использует коммерческие спутники для получения изображений высокого разрешения. Это позволяет им отслеживать перемещения войск и техники на базах США в Ираке, Сирии и других странах региона. В ответ на эти действия Вашингтон усилил меры безопасности на своих объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    Между тем Израиль выразил готовность присоединиться к новым американским ударам по исламской республике.

    Ранее иранские вооруженные силы атаковали четырнадцать военных баз Вашингтона на Ближнем Востоке.

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    23 июля 2026, 06:12 • Новости дня
    США завершили 12-ю волну ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные отчитались о завершении очередной серии атак на иранские военные объекты, включая инфраструктуру, хранилища вооружений и системы ПВО.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об окончании 12-й волны атак по целям на иранской территории, передает РИА «Новости».

    «22 июля в 22.30 по восточному времени (05.30 мск) силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) завершили очередной раунд ударов по Ирану, 12-ю ночь подряд», – говорится в заявлении.

    Уточняется, что американские силы поразили различные военные объекты Ирана. В их числе оказались объекты военно-морской инфраструктуры, места хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, береговые пункты наблюдения, а также средства противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные объявили о начале 12-й серии атак по целям в Иране. Днем ранее Соединенные Штаты завершили 11-ю волну ударов по стране. Целями этих атак стали командные пункты, места запуска ракет и системы противовоздушной обороны.

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    23 июля 2026, 22:51 • Новости дня
    Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов

    Дмитриев предрек рост цен на нефть выше 150 долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Стоимость барреля эталонной марки может достигнуть рекордных значений на фоне надвигающегося глобального энергетического кризиса, который приближается с каждым днем и не без помощи США, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Скромное предсказание: мы увидим самые высокие цены на нефть в истории человечества. Цунами энергетического кризиса наступает», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев добавил к записи репост Эрика Доэрти, американского журналиста и политического обозревателя, который разместил новость о заявленной президентом США Дональдом Трампом грядущей «массированной атаке» на Иран.

    Чуть раньше Дмитриев сделал репост материала в Financial Times о том, что нефть достигла стодолларовой отметки.

    «Снова на пути к 150 долларов плюс», – написал глава РФПИ.

    Днем 23 июля цена марки Brent на бирже ICE превысила 100 долларов впервые с 26 мая, а к вечеру рекорд 22 мая был обновлен, когда цены превысили 101 доллар за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев оценил потери европейских стран от бойкота отечественных энергоресурсов в три триллиона евро. В Германии отметили «взлетающие до небес» цены на бензин. Летняя жара разогреет мировые цены на топливо.




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    23 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Рубио сообщил о скором изменении переговорной позиции Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон ожидает, что Тегеран в ближайшее время изменит свою позицию и пойдет на соглашение из-за растущего ущерба для страны, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Соединенные Штаты считают, что Иран пока не готов к заключению сделки, однако ситуация может измениться в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    По словам госсекретаря США Марко Рубио, ущерб для исламской республики будет расти с каждым днем, пока соглашение не будет достигнуто.

    «Вероятно, они пока не готовы заключить сделку, но вскоре будут готовы, потому что цена, которую они платят, очень высока», – сказал Рубио журналистам в Маниле. Он отметил, что иранская сторона нарушила меморандум о взаимопонимании через несколько дней после его вступления в силу.

    Американский дипломат также подчеркнул, что США никогда не ставили своей целью смену власти в Иране. Главной задачей Вашингтона остается денуклеаризация республики, чтобы не допустить появления у нее ядерного оружия.

    «Пока выглядит так, что они не готовы к сделке. Поэтому они продолжат платить [за это] цену, и с каждой ночью эта цена становится выше, выше и выше. Может быть, через несколько дней они будут готовы пойти на сделку», – приводит слова Рубио ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио рассказал о регулярных просьбах Ирана возобновить диалог.

    Накануне глава американской дипломатии обвинил Тегеран в несерьезном отношении к переговорам.

    В начале месяца президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о заинтересованности иранского руководства в дипломатическом урегулировании.

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    23 июля 2026, 11:05 • Новости дня
    Госсекретарь США Рубио заявил о ежедневных мольбах Ирана заключить сделку

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о просьбах Ирана заключить сделку

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран ежедневно добивается возобновления диалога с Вашингтоном, используя прямые и косвенные каналы связи ради заключения нового соглашения, заявил госсекретарь США Марко Рубио

    Госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами в Маниле заявил, что иранские власти якобы постоянно ищут возможности для диалога с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти обращения поступают в Соединенные Штаты регулярно по самым разным каналам.

    «Иран умоляет нас. Как напрямую, так и нет: «Давайте заключим сделку, давайте поговорим». Иран умоляет нас об этом каждый день», – подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля президент США сообщил о желании Тегерана заключить соглашение.

    Месяцем ранее госсекретарь Марко Рубио исключил возможность подписания договора любой ценой.

    В конце мая американский дипломат выразил надежду на скорый прогресс в переговорах.

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    23 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    FT сообщила о захвате Ираном танкера греческого магната Прокопиу

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер греческого магната Джорджу Прокопиу Kavomaleas, которому всего год, должно было забрать более 500 тыс. баррелей нефти в Персидском заливе, судоходная группа Dynacom «пытается выяснить» местонахождение судна, попавшего в Ормузский пролив, пишет FT.

    «Согласно спутниковым снимкам, танкер, принадлежащий греческому судоходному магнату Джорджу Прокопиу, был отбуксирован в иранские воды после попадания снаряда в Ормузском проливе в воскресенье вечером», – пишет Financial Times (FT).

    В воскресенье вечером танкер Kavomaleas был поражен двумя снарядами, когда шел в направлении Персидского залива у побережья Омана. Это часть серии иранских атак на западное судоходство на этой неделе, которые вновь парализовали движение судов через Ормузский пролив.

    Удары вызвали пожар в машинном отделении, вынудив экипаж эвакуироваться с судна.

    По данным газеты, спутниковые снимки Европейского космического агентства от 21 июля показывают судно тех же размеров и цвета палубы, что и Kavomaleas, а также столб дыма, поднимающийся из его двигателя, в иранских водах недалеко от острова Ларак у побережья Ирана. Морская акватория, в которой произошло столкновение с судном, сейчас пуста.

    Компания Dynacom входит в число самых смелых судоходных компаний, часто совершая рейсы в те части мира, которых избегают другие. С февраля, когда США и Израиль начали атаки на Иран, она отправила через Ормузский пролив не менее 10 танкеров.

    В прошлом месяце Прокопиу сравнил свои действия с действиями греческих торговцев, прорвавших блокаду между Францией и Британией во время наполеоновских войн.

    «Греция с древних времен имеет традицию прорывать блокады. Я не хочу вдаваться в подробности, но, думаю, этих намеков достаточно, чтобы понять, что я имею в виду», – заявил он.

    Судно Kavomaleas, которому не более года, должно было забрать более 500 тыс. баррелей нефти в Персидском заливе. Новые суда такого размера и класса обычно стоят около 55 млн долларов. На спутниковом снимке также видна нефтяная пленка, следующая за судном.

    Компания Dynacom заявила, что любая операция по перемещению судна не была одобрена компанией, и что они «пытаются проверить» где оно находится.

    Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован. КСИР заявил о горящем танкере из трех на небезопасном маршруте Ормуза.

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    23 июля 2026, 06:41 • Новости дня
    Американские военные атаковали два иранских спасательных судна

    Fars: Американские военные атаковали два иранских спасательных судна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В акватории иранской провинции Хормозган ранним утром подверглись нападению и получили серьезные повреждения два корабля поисково-спасательной службы, сообщили местные власти.

    Происшествие случилось у морских границ Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars.

    США атаковали два поисково-спасательных судна, они получили серьезные повреждения.

    Ранее американские военные объявили о завершении 12-й серии ударов по Ирану.

    До этого США атаковали центр управления движением судов на иранском острове Ларек. Бомбардировки США разрушили инфраструктуру портового города Бендер-Аббас.

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    23 июля 2026, 10:27 • Новости дня
    Базы США в Германии приготовились к террористическим атакам

    NYT: Базы США в Германии повысили готовность из-за угроз проиранских группировок

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные базы в Германии переведены в состояние повышенной готовности из-за потенциальной террористической угрозы со стороны проиранских группировок.

    Военные базы Соединенных Штатов в Германии перевели в режим повышенной готовности из-за угрозы со стороны поддерживаемых Ираном группировок, передает The New York Times. Причиной стала возможная террористическая атака на американские объекты.

    Повышение уровня безопасности произошло еще в начале июля. «Это решение было принято на основе разведданных, указывающих на потенциальную угрозу со стороны проиранских формирований», – заявил представитель европейского командования армии США. Угроза была признана достаточно серьезной для изменения статуса баз.

    Разведка зафиксировала активность группировок, которые могут планировать нападения на американских военнослужащих в Европе. В связи с этим были усилены меры безопасности и введены дополнительные ограничения на передвижение персонала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля США и Иран вновь обменялись военными ударами.

    Ранее американская администрация рассматривала возможность сокращения военного присутствия в Германии из-за разногласий по иранскому кризису.

    На этом фоне Польша подготовила инфраструктуру для переброски американских солдат с немецких баз.

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    23 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Песков: Иран, Саудовская Аравия и все страны имеют право на мирный атом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Позиции Москвы в отношении ядерных технологий не изменилась: все страны, включая Иран и Саудовскую Аравию, имеют право на мирный атом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию. И это право должно быть и у Ирана, это право должно быть у Саудовской Аравии и у других государств», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало на фоне сообщений министерства энергетики США о подписании с Эр-Риядом соглашения о сотрудничестве в области развития мирного атома.

    Теперь этот документ предстоит рассмотреть американскому Конгрессу. Песков также добавил, что позиция России по вопросу нераспространения ядерного оружия остается хорошо известной и неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о строгих мерах контроля для саудовской ядерной программы.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее подтвердил право Ирана на обогащение урана в невоенных целях.

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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