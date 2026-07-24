Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
Синоптик Макарова сообщила о росте воды в Тюменской и Свердловской областях
Рост уровня воды до опасных отметок в ближайшие дни прогнозируется в Тюменской области, в Свердловской опасные отметки уже превышены, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
О надвигающемся повышении уровней рек в ряде регионов России сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова, передает ТАСС. По ее словам, в Свердловской области опасные отметки уже превышены. «Опасные отметки превышены в Свердловской области. На реках Ница у города Ирбит и на Туре у Туринска. До 26 июля по прогнозу на реках бассейна Кубани, юго-восточной территории Краснодарского края, юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья, исключая Сочи и Сириус, ожидается рост уровня с достижением неблагоприятной отметки», – сказала Макарова.
Она уточнила, что аналогичный прогноз роста уровня воды до неблагоприятных значений действует для рек Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Кроме того, до опасной отметки подъем воды возможен 24 июля на реке Тавда у села Нижняя Тавда в Тюменской области.
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