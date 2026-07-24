Крупнейшая военная база США лишилась столовой из-за нашествия тараканов

Американскую военную базу Форт-Худ лишили столовой из-за нашествия тараканов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Одна из крупнейших военных баз Соединенных Штатов приостановила работу столовой из-за антисанитарии, передает РИА «Новости». Ролик с ползающими по стенам кухни тараканами появился в сообществе военнослужащих и ветеранов U.S. Army W.T.F! moments.

«Мы немедленно закрываем столовую Operation Iraqi Freedom, чтобы устранить возникшую проблему», – заявил представитель базы подполковник Джоуи Пейтон. При этом остается неизвестным, как долго насекомые обитают в помещении.

На территории базы Форт-Худ размещается 1-я кавалерийская дивизия, в которой служат около 34 тыс. человек. Закрытие объекта создало военнослужащим дополнительные неудобства из-за большой площади базы и сокращенного графика работы других пунктов питания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, часть военнослужащих первой кавалерийской дивизии с базы Форт-Худ получила приказ об отмене командировки в Польшу прямо в пути.

В прошлом году армейского гинеколога на этом военном объекте обвинили в скрытой видеосъемке пациенток.

Американские солдаты на Гавайях ранее столкнулись с острой нехваткой мест в казармах.