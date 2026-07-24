Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
Крупнейшая военная база США лишилась столовой из-за нашествия тараканов
Американскую военную базу Форт-Худ лишили столовой из-за нашествия тараканов
Одна из крупнейших военных баз США закрыла столовую после публикации в социальных сетях видео, на котором тараканы ползают по стенам кухни, сообщает телеканал ABC.
Одна из крупнейших военных баз Соединенных Штатов приостановила работу столовой из-за антисанитарии, передает РИА «Новости». Ролик с ползающими по стенам кухни тараканами появился в сообществе военнослужащих и ветеранов U.S. Army W.T.F! moments.
«Мы немедленно закрываем столовую Operation Iraqi Freedom, чтобы устранить возникшую проблему», – заявил представитель базы подполковник Джоуи Пейтон. При этом остается неизвестным, как долго насекомые обитают в помещении.
На территории базы Форт-Худ размещается 1-я кавалерийская дивизия, в которой служат около 34 тыс. человек. Закрытие объекта создало военнослужащим дополнительные неудобства из-за большой площади базы и сокращенного графика работы других пунктов питания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, часть военнослужащих первой кавалерийской дивизии с базы Форт-Худ получила приказ об отмене командировки в Польшу прямо в пути.
В прошлом году армейского гинеколога на этом военном объекте обвинили в скрытой видеосъемке пациенток.
Американские солдаты на Гавайях ранее столкнулись с острой нехваткой мест в казармах.