Армейского гинеколога ВС США обвинили в скрытой съемке пациенток на видео

Tекст: Дмитрий Зубарев

Армейский гинеколог тайно снимал пациенток во время осмотров, передает NBC News. По данным телеканала, как минимум с 25 женщинами связались следователи из уголовного розыска армии США после того, как на устройствах доктора Блейна Макгроу были обнаружены фото и видео.

В иске утверждается, что армейское руководство позволяло Макгроу продолжать практику, несмотря на полученные жалобы на сексуальные домогательства, датируемые несколькими годами. В заявлении на сайте медиацентра Форт-Худ говорится, что Макгроу отстранен от работы и находится под следствием.

В иске говорится, что следователи изъяли с телефона Макгроу тысячи фотографий и видеозаписей, сделанных в течение нескольких лет, на которых изображены десятки пациенток. Истица узнала о скрытой записи в прошлом месяце, когда ей позвонили армейские следователи и попросили прийти на собеседование.

В своем заявлении телеканалу NBC News женщина заявила, что, узнав о том, что ее снимали без ее согласия, она почувствовала себя «оскорбленной, разоблаченной и испуганной». Адвокат Макгроу заявил, что доктор «полностью сотрудничает со следствием».

В Форт-Худе заявили, что начали расследование «в течение нескольких часов после заявления пациентки против этого бывшего врача». Представители Форт-Худа связываются со всеми пациентками доктора и предоставляют им номер специального колл-центра для ответа на любые вопросы. В последующем заявлении, предоставленном NBC News, Форт-Худ сообщил, что доктор был отстранен от работы 17 октября, в тот же день, когда стало известно об обвинениях пациентки, и «руководство лично встретилось с пациенткой».

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция задержала в Одессе гинекологов по подозрению в продаже видео осмотра пациенток порносайтам.

Следователи обнаружили в медицинском учреждении скрытые камеры.

Медработники передавали записи интимных обследований третьим лицам за деньги. Правоохранители установили, что видео попадали на зарубежные порноресурсы.