Гинекологи в Одессе продавали видео осмотра пациенток порносайтам

В Одесском областном онкологическом диспансере кабинете гинекологии более года сотрудники вели скрытую запись приема, а видео продавали для размещения на зарубежных порносайтах, говорится в материалах постановления Киевского районного суда города.

По данным суда, незаконные съемки проводили с начала 2018 года по апрель 2019, сообщает издание «Новости N».

В полицию обратилась одна из пациенток после того, как увидела видео с собой на одном из порносайтов. Было установлено, что в кабинете была размещена скрытая камера, которая снимала процедуру УЗИ.

Сотрудники полиции в ходе обысков изъяли флешки и жесткие диски с видео. В отношении врача и еще одного человека возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и распространении порнографии.

Главный врач диспансера Олег Лукьянчук сообщил, что врачи, проводившие скрытую съемку приема, не являются сотрудниками медучреждения. Онкодиспансер сдавал помещение в аренду и не мог контролировать деятельность на его территории.

«Руководство и сотрудники Областного онкологического диспансера сообщают, что события, описанные в интернет-изданиях и социальных сетях, не имеют никакого отношения к сотрудникам диспансера и его кабинетам. То, о чем сообщают СМИ и соцсети происходило на арендованной территории. Врач, работавший там, сотрудником диспансера не являлся. К сожалению, контролировать работу на арендованной территории руководство диспансера по закону не имеет права», – написал главврач на своей странице в Facebook.

Он добавил, что диспансер является собственностью областного совета и не может выгнать арендатора, однако будет настаивать на этом. Руководство медучреждения готово оказать помощь в расследовании.

Ранее в Полтавской области Украины под суд пошла супружеская пара, которая в течение двух с половиной лет насиловала свою малолетнюю дочь и распространяла порновидео с ее участием.