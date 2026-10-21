Письма с белым порошком получили десятки американских конгрессменов

Axios: Свыше 30 конгрессменов США получили письма с белым порошком

Tекст: Антон Антонов

Письма с порошком были отправлены представителям как Демократической, так и Республиканской партии, а также в избирательные комиссии как минимум 32 штатов. Инциденты привели к эвакуации персонала и нарушению работы офисов за несколько недель до выборов 2026 года, пишет Axios.

В Федеральном бюро расследований сообщили, что ведомство совместно со Службой почтовой инспекции расследует серию рассылок подозрительных писем по всей стране. По предварительным данным, экспертиза не выявила в порошке опасных материалов.

По информации телеканала ABC News, по всей территории Соединенных Штатов циркулирует более 100 подобных посланий. Как отмечает издание Wired, часть писем удалось перехватить, однако в Оклахоме, Аризоне и Делавэре отправления дошли до адресатов и спровоцировали эвакуацию.

В некоторых посланиях утверждалось, что они отправлены от имени левой организации «Демократические социалисты Америки», однако там отвергли любую причастность к инциденту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе власти трех американских штатов получили посылки с подозрительным порошком перед выборами.

В 2025 году на военную базу под Вашингтоном доставили аналогичную посылку с неизвестным веществом.