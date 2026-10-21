Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Письма с белым порошком получили десятки американских конгрессменов
Axios: Свыше 30 конгрессменов США получили письма с белым порошком
Более 30 конгрессменов в США и избирательные участки в нескольких десятках штатов получили подозрительные письма с неизвестным белым порошком перед промежуточными выборами, передает Axios.
Письма с порошком были отправлены представителям как Демократической, так и Республиканской партии, а также в избирательные комиссии как минимум 32 штатов. Инциденты привели к эвакуации персонала и нарушению работы офисов за несколько недель до выборов 2026 года, пишет Axios.
В Федеральном бюро расследований сообщили, что ведомство совместно со Службой почтовой инспекции расследует серию рассылок подозрительных писем по всей стране. По предварительным данным, экспертиза не выявила в порошке опасных материалов.
По информации телеканала ABC News, по всей территории Соединенных Штатов циркулирует более 100 подобных посланий. Как отмечает издание Wired, часть писем удалось перехватить, однако в Оклахоме, Аризоне и Делавэре отправления дошли до адресатов и спровоцировали эвакуацию.
В некоторых посланиях утверждалось, что они отправлены от имени левой организации «Демократические социалисты Америки», однако там отвергли любую причастность к инциденту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе власти трех американских штатов получили посылки с подозрительным порошком перед выборами.
В 2025 году на военную базу под Вашингтоном доставили аналогичную посылку с неизвестным веществом.