На военную базу под Вашингтоном доставили посылку с подозрительным порошком

Tекст: Алексей Дегтярев

В здании, куда пришла посылка, и в прилегающем строении провели эвакуацию в целях предосторожности, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

По этим данным, в базе были госпитализированы несколько человек после прибытия посылки.

На место происшествия прибыли экстренные службы, которые провели проверку и предварительно установили, что непосредственной угрозы для жизни людей нет.

Пока эксперты не установили точный состав вещества, однако специалисты по опасным материалам пришли к заключению, что оно не опасно.

Кроме того, в содержимом посылки были обнаружены материалы с политической пропагандой.

В июне инцидент с неизвестным веществом в распределительном центре DHL в немецком городе Лангенценн привел к госпитализации семи человек.

В 2019 году в Японии девять компаний в разных районах страны получили подозрительные письма с порошком, содержащим цианистый калий.