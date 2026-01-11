Адвокат Жорин предупредил об уголовном деле за саботаж Долиной решения суда

Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.4 комментария
Адвокат Жорин предупредил об уголовном деле за перенос передачи жилья Дольной
История с квартирой в Хамовниках для Полины Лурье получила очередную отсрочку из-за отсутствия необходимых документов у представителя Долиной, да и самой певицы в пределах стран, что, по мнению адвоката Сергея Жорина, может обернуться уголовным делом.
«Если в результате неисполнения решения суда со стороны Долиной Лурье понесет какие-то убытки, она вправе эти убытки компенсировать, взыскать с Долиной. Кроме того, если возбуждено исполнительное производство и пристав посчитает, что Долина умышленно уклоняется от исполнения судебного решения, то за это, кроме известных всем ограничений (на выезд за пределы России, права на управление транспортным средством и так далее), предусмотрена также уголовная ответственность», – пояснил юрист порталу Woman.ru.
Жорин признался, что сомневается в готовности сторон доводить до этого, однако «саботировать вступившее в силу решение суда достаточно опасно», подчеркнул он.
Напомним, в пятницу, 9 января, защитница Долиной Мария Пухова сообщила, что покупательница квартиры отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи. Позже Пухова уточнила, что Долина не смогла лично присутствовать на передаче квартиры, так как находится за пределами России.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд обязал Ларису Долину покинуть квартиру в Хамовниках вместе с семьей. Долина завершила переезд из этой квартиры, но в январе Лурье ключи от купленной квартиры так и не получила. Адвокат Лурье обвинила Долину в нарушении процедуры передачи квартиры в Москве, заявив о готовности привлечь приставов к выселению певицы.