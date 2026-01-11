Tекст: Вера Басилая

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна потребовала разъяснений от посла Украины в Вашингтоне Ольги Стефанишиной по поводу сообщений о захвате церквей на Украине, передает ТАСС.

В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Луна обратилась к Стефанишиной с просьбой прокомментировать видео с подобными случаями и предложила организовать встречу с представителями православных христиан, посетивших ее офис.

Ранее Луна сообщила, что к ней обратились представители православной церкви на Украине с просьбой о защите,заявляя, что местные власти предпринимают попытки захватить их храмы. По словам конгрессвумен, она осознает сложное положение украинского посла, однако подчеркнула недопустимость задержаний христиан и оправдания таких действий.

Она также заявила о намерении фиксировать все случаи незаконного захвата церквей на Украине и добиваться привлечения к ответственности чиновников, причастных к этим инцидентам.

Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала прекратить выделение Украине денежных средств из-за рейдов на церкви и задержаний священников.

Эксперты ООН выразили тревогу по поводу ограничений свободы вероисповедания и религиозной практики для Украинской православной церкви на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия властей Украины приведут к использованию храмов канонической Украинской православной церкви как бань и саун.