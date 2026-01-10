Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.15 комментариев
Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения
Существенное влияние на цены автомобилей некоторых категорий оказывает установленный государством утилизационный сбор. Что это за платеж, кто именно и в каком размере должен его уплачивать – и куда поступают собранные таким образом средства?
Утилизационный сбор – обязательный разовый платёж, который взимается при ввозе автомобиля в Россию или его производстве на территории страны. Средства предназначены для последующей экологичной переработки транспортных средств после окончания эксплуатации. Также сбор используется как экономический механизм регулирования рынка и защиты отечественного автопрома.
История введения
Впервые аналог утилизационного сбора появился в 2009 году в рамках программы утилизации старых автомобилей. Владелец мог сдать машину на переработку за 3 тысячи рублей и получить сертификат на скидку 50 тысяч рублей при покупке нового автомобиля российского производства.
В полном объёме утильсбор начал действовать с 1 сентября 2012 года после вступления России во Всемирную торговую организацию. Одним из условий присоединения к ВТО было поэтапное снижение ввозных пошлин с 30% до 25%. Утилизационный сбор ввели как компенсирующую меру для защиты российского рынка от потока подержанных иномарок.
Первоначально платёж распространялся только на импортёров. С 2014 года после иска ЕС в ВТО его обязали вносить и российских производителей. Одновременно для отечественных автозаводов были введены субсидии, компенсирующие размер сбора.
Правовую основу составляют:
- Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года (статья 24.1);
- Постановление правительства РФ № 1291 от 26 декабря 2013 года.
Кто платит утилизационный сбор
Плательщиками признаются три категории:
- производители транспортных средств в России;
- импортёры, ввозящие автомобили из-за рубежа;
- покупатели, если предыдущий владелец не уплатил сбор в установленном порядке.
При покупке автомобиля у официального дилера в России сбор уже включён в стоимость. Самостоятельно платить приходится при ввозе машины из-за границы.
Сбор уплачивается однократно за весь жизненный цикл автомобиля. Отметка о его уплате ставится в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС). С 1 марта 2025 года автомобиль без уплаченного утильсбора невозможно поставить на учёт в ГИБДД.
Кто освобождён от уплаты
От утилизационного сбора освобождены:
- переселенцы, беженцы и вынужденные переселенцы, ввозящие личный автомобиль;
- дипломаты и консульские работники, члены их семей;
- владельцы раритетных автомобилей старше 30 лет с оригинальным кузовом, двигателем и рамой.
Как рассчитывается сбор
Утилизационный сбор определяется по формуле:
Утильсбор = Базовая ставка Коэффициент
Базовые ставки:
- легковые автомобили (категория М1) – 20 000 рублей;
- грузовики, автобусы, прицепы – 150 000 рублей;
- самоходные машины (тракторы, экскаваторы) – 172 500 рублей.
Коэффициент зависит от объёма двигателя, возраста автомобиля (до 3 лет или старше) и цели ввоза (для личного пользования или перепродажи).
Льготный и коммерческий сбор
Для физических лиц, ввозящих автомобиль для личного пользования, действует льготная ставка:
- 3 400 рублей – для новых автомобилей до 3 лет;
- 5 200 рублей – для автомобилей старше 3 лет.
Условия получения льготы:
- объём двигателя не более 3 литров;
- машина не продаётся в течение 12 месяцев после ввоза;
- ввоз не более одного автомобиля в год.
Для юридических лиц и при коммерческом ввозе применяются коммерческие ставки. Для легковых автомобилей с объёмом двигателя от 1 до 2 литров коммерческий сбор в 2025 году составляет 667 400 рублей, для автомобилей с объёмом от 2 до 3 литров – 2 840 000 рублей.
Изменения с 1 декабря 2025 года
Постановлением правительства РФ № 1713 от 1 ноября 2025 года введена новая методика расчёта. Теперь учитывается не только объём двигателя, но и его мощность в лошадиных силах.
Льготная ставка для физических лиц сохраняется только для автомобилей мощностью до 160 л. с. Для электромобилей порог установлен на уровне 80 л. с. Автомобили с большей мощностью облагаются по коммерческим ставкам.
Коэффициенты формируются по прогрессивной шкале с шагом около 30 л. с. Верхний предел – транспорт мощностью свыше 500 л. с.
Примеры изменений для физических лиц:
- автомобиль 150 л. с. – сбор остаётся 3 400 рублей;
- автомобиль 170 л. с. – сбор возрастает до 600 000 рублей и выше;
- электромобили мощностью от 206 кВт – сбор составит 3 040 000 рублей вместо прежних 667 400 рублей.
Индексация до 2030 года
С 1 января 2025 года ставки утильсбора выросли на 10–20% в рамках плановой индексации. Аналогичное повышение запланировано ежегодно до 2030 года.
В 2026 году для автомобилей с объёмом двигателя 1–2 литра сбор вырастет с 667 тысяч до примерно 800 тысяч рублей. Для машин с двигателями свыше 3 литров рост составит от 15% до 30%.
Как сбор влияет на цены автомобилей
Производители и дилеры включают утилизационный сбор в конечную стоимость автомобиля. Чем выше сбор, тем дороже машина для покупателя.
По оценкам экспертов, повышение утильсбора в 2025 году приведёт к росту цен на новые автомобили на 15–25%. Для премиальных моделей и мощных внедорожников рост может достигать 30%.
Автомобили с пробегом, ввозимые из-за рубежа, также подорожают. По прогнозу агентства «Автостат», рост составит 10–20% в массовом сегменте и выше для премиальных иномарок возрастом 3–5 лет.
Прогнозируемые последствия для рынка:
- перераспределение спроса в пользу автомобилей мощностью до 160 л. с.;
- рост интереса к отечественным и локализованным китайским моделям;
- сокращение ассортимента мощных иномарок;
- уменьшение объёмов параллельного импорта.
Компенсации для российских производителей
Отечественные автозаводы получают субсидии из федерального бюджета, которые компенсируют уплаченный утильсбор. Размер компенсации зависит от уровня локализации производства и наличия специального инвестиционного контракта.
В 2025 году на субсидии российским автопроизводителям (АвтоВАЗ, группа ГАЗ, Соллерс, КамАЗ) выделено 818,9 млрд рублей – в 2,3 раза больше, чем в 2024 году. В 2026 году сумма вырастет до 1,14 трлн рублей, в 2027 году – до 1,38 трлн рублей.
Благодаря компенсациям утильсбор не влияет на цены автомобилей российского производства напрямую.
Куда поступают средства
Утилизационный сбор зачисляется в федеральный бюджет. По данным проекта бюджета, поступления в 2025 году должны составить около 2 трлн рублей.
Несмотря на название, средства не направляются напрямую на утилизацию автомобилей. По данным Счётной палаты, в 2021–2023 годах из 258 млрд рублей поступившего сбора на мероприятия по утилизации израсходовано менее 0,4%.
Фактически средства идут на финансирование программ социально-экономического развития, поддержку станкостроения, робототехники и микроэлектроники, субсидии автопроизводителям.
Как проверить уплату сбора
При покупке автомобиля на вторичном рынке необходимо убедиться, что утилизационный сбор уплачен предыдущим владельцем. Отметка содержится:
- в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС);
- в бесплатном реестре ЭПТС;
- на сайте ФНС России.
Если ПТС выдан до 1 сентября 2012 года, отметки об утильсборе в нём не будет, и уплачивать его не требуется.
При неуплате сбора ФНС или таможенная служба направляют владельцу требование об оплате. За каждый день просрочки начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ. Через 20 дней после получения требования сумма может быть взыскана в судебном порядке.