    10 января 2026, 16:30 • Справки

    Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения

    Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения
    @ Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

    Существенное влияние на цены автомобилей некоторых категорий оказывает установленный государством утилизационный сбор. Что это за платеж, кто именно и в каком размере должен его уплачивать – и куда поступают собранные таким образом средства?

    Утилизационный сбор – обязательный разовый платёж, который взимается при ввозе автомобиля в Россию или его производстве на территории страны. Средства предназначены для последующей экологичной переработки транспортных средств после окончания эксплуатации. Также сбор используется как экономический механизм регулирования рынка и защиты отечественного автопрома.

    История введения

    Впервые аналог утилизационного сбора появился в 2009 году в рамках программы утилизации старых автомобилей. Владелец мог сдать машину на переработку за 3 тысячи рублей и получить сертификат на скидку 50 тысяч рублей при покупке нового автомобиля российского производства.

    В полном объёме утильсбор начал действовать с 1 сентября 2012 года после вступления России во Всемирную торговую организацию. Одним из условий присоединения к ВТО было поэтапное снижение ввозных пошлин с 30% до 25%. Утилизационный сбор ввели как компенсирующую меру для защиты российского рынка от потока подержанных иномарок.

    Первоначально платёж распространялся только на импортёров. С 2014 года после иска ЕС в ВТО его обязали вносить и российских производителей. Одновременно для отечественных автозаводов были введены субсидии, компенсирующие размер сбора.

    Правовую основу составляют:

    • Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года (статья 24.1);

    • Постановление правительства РФ № 1291 от 26 декабря 2013 года.

    Кто платит утилизационный сбор

    Плательщиками признаются три категории:

    • производители транспортных средств в России;

    • импортёры, ввозящие автомобили из-за рубежа;

    • покупатели, если предыдущий владелец не уплатил сбор в установленном порядке.

    При покупке автомобиля у официального дилера в России сбор уже включён в стоимость. Самостоятельно платить приходится при ввозе машины из-за границы.

    Сбор уплачивается однократно за весь жизненный цикл автомобиля. Отметка о его уплате ставится в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС). С 1 марта 2025 года автомобиль без уплаченного утильсбора невозможно поставить на учёт в ГИБДД.

    Кто освобождён от уплаты

    От утилизационного сбора освобождены:

    • переселенцы, беженцы и вынужденные переселенцы, ввозящие личный автомобиль;

    • дипломаты и консульские работники, члены их семей;

    • владельцы раритетных автомобилей старше 30 лет с оригинальным кузовом, двигателем и рамой.

    Как рассчитывается сбор

    Утилизационный сбор определяется по формуле:

    Утильсбор = Базовая ставка Коэффициент

    Базовые ставки:

    • легковые автомобили (категория М1) – 20 000 рублей;

    • грузовики, автобусы, прицепы – 150 000 рублей;

    • самоходные машины (тракторы, экскаваторы) – 172 500 рублей.

    Коэффициент зависит от объёма двигателя, возраста автомобиля (до 3 лет или старше) и цели ввоза (для личного пользования или перепродажи).

    Льготный и коммерческий сбор

    Для физических лиц, ввозящих автомобиль для личного пользования, действует льготная ставка:

    • 3 400 рублей – для новых автомобилей до 3 лет;

    • 5 200 рублей – для автомобилей старше 3 лет.

    Условия получения льготы:

    • объём двигателя не более 3 литров;

    • машина не продаётся в течение 12 месяцев после ввоза;

    • ввоз не более одного автомобиля в год.

    Для юридических лиц и при коммерческом ввозе применяются коммерческие ставки. Для легковых автомобилей с объёмом двигателя от 1 до 2 литров коммерческий сбор в 2025 году составляет 667 400 рублей, для автомобилей с объёмом от 2 до 3 литров – 2 840 000 рублей.

    Изменения с 1 декабря 2025 года

    Постановлением правительства РФ № 1713 от 1 ноября 2025 года введена новая методика расчёта. Теперь учитывается не только объём двигателя, но и его мощность в лошадиных силах.

    Льготная ставка для физических лиц сохраняется только для автомобилей мощностью до 160 л. с. Для электромобилей порог установлен на уровне 80 л. с. Автомобили с большей мощностью облагаются по коммерческим ставкам.

    Коэффициенты формируются по прогрессивной шкале с шагом около 30 л. с. Верхний предел – транспорт мощностью свыше 500 л. с.

    Примеры изменений для физических лиц:

    • автомобиль 150 л. с. – сбор остаётся 3 400 рублей;

    • автомобиль 170 л. с. – сбор возрастает до 600 000 рублей и выше;

    • электромобили мощностью от 206 кВт – сбор составит 3 040 000 рублей вместо прежних 667 400 рублей.

    Индексация до 2030 года

    С 1 января 2025 года ставки утильсбора выросли на 10–20% в рамках плановой индексации. Аналогичное повышение запланировано ежегодно до 2030 года.

    В 2026 году для автомобилей с объёмом двигателя 1–2 литра сбор вырастет с 667 тысяч до примерно 800 тысяч рублей. Для машин с двигателями свыше 3 литров рост составит от 15% до 30%.

    Как сбор влияет на цены автомобилей

    Производители и дилеры включают утилизационный сбор в конечную стоимость автомобиля. Чем выше сбор, тем дороже машина для покупателя.

    По оценкам экспертов, повышение утильсбора в 2025 году приведёт к росту цен на новые автомобили на 15–25%. Для премиальных моделей и мощных внедорожников рост может достигать 30%.

    Автомобили с пробегом, ввозимые из-за рубежа, также подорожают. По прогнозу агентства «Автостат», рост составит 10–20% в массовом сегменте и выше для премиальных иномарок возрастом 3–5 лет.

    Прогнозируемые последствия для рынка:

    • перераспределение спроса в пользу автомобилей мощностью до 160 л. с.;

    • рост интереса к отечественным и локализованным китайским моделям;

    • сокращение ассортимента мощных иномарок;

    • уменьшение объёмов параллельного импорта.

    Компенсации для российских производителей

    Отечественные автозаводы получают субсидии из федерального бюджета, которые компенсируют уплаченный утильсбор. Размер компенсации зависит от уровня локализации производства и наличия специального инвестиционного контракта.

    В 2025 году на субсидии российским автопроизводителям (АвтоВАЗ, группа ГАЗ, Соллерс, КамАЗ) выделено 818,9 млрд рублей – в 2,3 раза больше, чем в 2024 году. В 2026 году сумма вырастет до 1,14 трлн рублей, в 2027 году – до 1,38 трлн рублей.

    Благодаря компенсациям утильсбор не влияет на цены автомобилей российского производства напрямую.

    Куда поступают средства

    Утилизационный сбор зачисляется в федеральный бюджет. По данным проекта бюджета, поступления в 2025 году должны составить около 2 трлн рублей.

    Несмотря на название, средства не направляются напрямую на утилизацию автомобилей. По данным Счётной палаты, в 2021–2023 годах из 258 млрд рублей поступившего сбора на мероприятия по утилизации израсходовано менее 0,4%.

    Фактически средства идут на финансирование программ социально-экономического развития, поддержку станкостроения, робототехники и микроэлектроники, субсидии автопроизводителям.

    Как проверить уплату сбора

    При покупке автомобиля на вторичном рынке необходимо убедиться, что утилизационный сбор уплачен предыдущим владельцем. Отметка содержится:

    • в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС);

    • в бесплатном реестре ЭПТС;

    • на сайте ФНС России.

    Если ПТС выдан до 1 сентября 2012 года, отметки об утильсборе в нём не будет, и уплачивать его не требуется.

    При неуплате сбора ФНС или таможенная служба направляют владельцу требование об оплате. За каждый день просрочки начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ. Через 20 дней после получения требования сумма может быть взыскана в судебном порядке.

