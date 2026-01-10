Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения

Утилизационный сбор – обязательный разовый платёж, который взимается при ввозе автомобиля в Россию или его производстве на территории страны. Средства предназначены для последующей экологичной переработки транспортных средств после окончания эксплуатации. Также сбор используется как экономический механизм регулирования рынка и защиты отечественного автопрома.

История введения

Впервые аналог утилизационного сбора появился в 2009 году в рамках программы утилизации старых автомобилей. Владелец мог сдать машину на переработку за 3 тысячи рублей и получить сертификат на скидку 50 тысяч рублей при покупке нового автомобиля российского производства.

В полном объёме утильсбор начал действовать с 1 сентября 2012 года после вступления России во Всемирную торговую организацию. Одним из условий присоединения к ВТО было поэтапное снижение ввозных пошлин с 30% до 25%. Утилизационный сбор ввели как компенсирующую меру для защиты российского рынка от потока подержанных иномарок.

Первоначально платёж распространялся только на импортёров. С 2014 года после иска ЕС в ВТО его обязали вносить и российских производителей. Одновременно для отечественных автозаводов были введены субсидии, компенсирующие размер сбора.

Правовую основу составляют:

Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года (статья 24.1);

Постановление правительства РФ № 1291 от 26 декабря 2013 года.

Кто платит утилизационный сбор

Плательщиками признаются три категории:

производители транспортных средств в России;

импортёры, ввозящие автомобили из-за рубежа;

покупатели, если предыдущий владелец не уплатил сбор в установленном порядке.

При покупке автомобиля у официального дилера в России сбор уже включён в стоимость. Самостоятельно платить приходится при ввозе машины из-за границы.

Сбор уплачивается однократно за весь жизненный цикл автомобиля. Отметка о его уплате ставится в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС). С 1 марта 2025 года автомобиль без уплаченного утильсбора невозможно поставить на учёт в ГИБДД.

Кто освобождён от уплаты

От утилизационного сбора освобождены:

переселенцы, беженцы и вынужденные переселенцы, ввозящие личный автомобиль;

дипломаты и консульские работники, члены их семей;

владельцы раритетных автомобилей старше 30 лет с оригинальным кузовом, двигателем и рамой.

Как рассчитывается сбор

Утилизационный сбор определяется по формуле:

Утильсбор = Базовая ставка Коэффициент

Базовые ставки:

легковые автомобили (категория М1) – 20 000 рублей;

грузовики, автобусы, прицепы – 150 000 рублей;

самоходные машины (тракторы, экскаваторы) – 172 500 рублей.

Коэффициент зависит от объёма двигателя, возраста автомобиля (до 3 лет или старше) и цели ввоза (для личного пользования или перепродажи).

Льготный и коммерческий сбор

Для физических лиц, ввозящих автомобиль для личного пользования, действует льготная ставка:

3 400 рублей – для новых автомобилей до 3 лет;

5 200 рублей – для автомобилей старше 3 лет.

Условия получения льготы:

объём двигателя не более 3 литров;

машина не продаётся в течение 12 месяцев после ввоза;

ввоз не более одного автомобиля в год.

Для юридических лиц и при коммерческом ввозе применяются коммерческие ставки. Для легковых автомобилей с объёмом двигателя от 1 до 2 литров коммерческий сбор в 2025 году составляет 667 400 рублей, для автомобилей с объёмом от 2 до 3 литров – 2 840 000 рублей.

Изменения с 1 декабря 2025 года

Постановлением правительства РФ № 1713 от 1 ноября 2025 года введена новая методика расчёта. Теперь учитывается не только объём двигателя, но и его мощность в лошадиных силах.

Льготная ставка для физических лиц сохраняется только для автомобилей мощностью до 160 л. с. Для электромобилей порог установлен на уровне 80 л. с. Автомобили с большей мощностью облагаются по коммерческим ставкам.

Коэффициенты формируются по прогрессивной шкале с шагом около 30 л. с. Верхний предел – транспорт мощностью свыше 500 л. с.

Примеры изменений для физических лиц:

автомобиль 150 л. с. – сбор остаётся 3 400 рублей;

автомобиль 170 л. с. – сбор возрастает до 600 000 рублей и выше;

электромобили мощностью от 206 кВт – сбор составит 3 040 000 рублей вместо прежних 667 400 рублей.

Индексация до 2030 года

С 1 января 2025 года ставки утильсбора выросли на 10–20% в рамках плановой индексации. Аналогичное повышение запланировано ежегодно до 2030 года.

В 2026 году для автомобилей с объёмом двигателя 1–2 литра сбор вырастет с 667 тысяч до примерно 800 тысяч рублей. Для машин с двигателями свыше 3 литров рост составит от 15% до 30%.

Как сбор влияет на цены автомобилей

Производители и дилеры включают утилизационный сбор в конечную стоимость автомобиля. Чем выше сбор, тем дороже машина для покупателя.

По оценкам экспертов, повышение утильсбора в 2025 году приведёт к росту цен на новые автомобили на 15–25%. Для премиальных моделей и мощных внедорожников рост может достигать 30%.

Автомобили с пробегом, ввозимые из-за рубежа, также подорожают. По прогнозу агентства «Автостат», рост составит 10–20% в массовом сегменте и выше для премиальных иномарок возрастом 3–5 лет.

Прогнозируемые последствия для рынка:

перераспределение спроса в пользу автомобилей мощностью до 160 л. с.;

рост интереса к отечественным и локализованным китайским моделям;

сокращение ассортимента мощных иномарок;

уменьшение объёмов параллельного импорта.

Компенсации для российских производителей

Отечественные автозаводы получают субсидии из федерального бюджета, которые компенсируют уплаченный утильсбор. Размер компенсации зависит от уровня локализации производства и наличия специального инвестиционного контракта.

В 2025 году на субсидии российским автопроизводителям (АвтоВАЗ, группа ГАЗ, Соллерс, КамАЗ) выделено 818,9 млрд рублей – в 2,3 раза больше, чем в 2024 году. В 2026 году сумма вырастет до 1,14 трлн рублей, в 2027 году – до 1,38 трлн рублей.

Благодаря компенсациям утильсбор не влияет на цены автомобилей российского производства напрямую.

Куда поступают средства

Утилизационный сбор зачисляется в федеральный бюджет. По данным проекта бюджета, поступления в 2025 году должны составить около 2 трлн рублей.

Несмотря на название, средства не направляются напрямую на утилизацию автомобилей. По данным Счётной палаты, в 2021–2023 годах из 258 млрд рублей поступившего сбора на мероприятия по утилизации израсходовано менее 0,4%.

Фактически средства идут на финансирование программ социально-экономического развития, поддержку станкостроения, робототехники и микроэлектроники, субсидии автопроизводителям.

Как проверить уплату сбора

При покупке автомобиля на вторичном рынке необходимо убедиться, что утилизационный сбор уплачен предыдущим владельцем. Отметка содержится:

в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС);

в бесплатном реестре ЭПТС;

на сайте ФНС России.

Если ПТС выдан до 1 сентября 2012 года, отметки об утильсборе в нём не будет, и уплачивать его не требуется.

При неуплате сбора ФНС или таможенная служба направляют владельцу требование об оплате. За каждый день просрочки начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ. Через 20 дней после получения требования сумма может быть взыскана в судебном порядке.