Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.9 комментариев
Путин и Лукашенко попробовали оливье, треску и российские вина на обеде в Кремле
После окончания заседания Высшего Госсовета Союзного государства главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы за обедом, где подавали оливье с копчёным языком и краснодарское вино.
Меню рабочего обеда, который прошел после заседания Высшего Госсовета Союзного государства, опубликовал корреспондент из кремлевского пула, передает Life.ru.
На закуску президентам предложили оливье с копченым языком. Основное блюдо можно было выбрать: черная треска с овощным тартаром и киноа или медальоны из говядины с кремом из батата.
На десерт подали морковный пирог с мороженым и вишневый шербет. В качестве напитков предложили вина Краснодарского края – Вионье урожая 2021 года и Коллин 2020 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.