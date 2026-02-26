Путин и Лукашенко попробовали оливье, треску и российские вина на обеде в Кремле

Tекст: Ольга Иванова

Меню рабочего обеда, который прошел после заседания Высшего Госсовета Союзного государства, опубликовал корреспондент из кремлевского пула, передает Life.ru.

На закуску президентам предложили оливье с копченым языком. Основное блюдо можно было выбрать: черная треска с овощным тартаром и киноа или медальоны из говядины с кремом из батата.

На десерт подали морковный пирог с мороженым и вишневый шербет. В качестве напитков предложили вина Краснодарского края – Вионье урожая 2021 года и Коллин 2020 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.