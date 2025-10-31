Путин выразил благодарность ОП России за поддержку участников СВО

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении к форуму «Сообщество», посвященному 20-летию ОП РФ, поблагодарил Общественную палату за принципиальную позицию в начале спецоперации на Украине, а также за сплочение волонтеров и активистов Народного фронта, следует из сообщения на сайте Кремля.

«Знаю о принципиальной позиции Общественной палаты в сложный период начала специальной военной операции, об активной поддержке наших героев, российской армии и о вашей работе по сплочению волонтерских организаций вместе с активистами Народного фронта для эффективного решения таких задач. Благодарю вас за напряженную, нужную стране и людям работу», – заявил президент.

Путин отметил широкий охват деятельности Общественной палаты во всех социально значимых сферах и накопленный опыт в совершенствовании законодательства. Путин сделал акцент на важной роли палаты в поддержке некоммерческого сектора, ее настойчивости в увеличении господдержки для социальных организаций и закреплении их права на предоставление социальных услуг.

По словам президента, с момента создания Фонда президентских грантов более 22 тыс. некоммерческих организаций получили поддержку свыше 176 млрд рублей.

Более 80 млрд рублей составила поддержка творческих проектов по линии Президентского фонда культурных инициатив. «Это способствовало воплощению в жизнь востребованных идей в сфере патриотического воспитания, сохранения нашего исторического и культурного наследия», – резюмировал президент России.

Форум «Сообщество» проводится 31 октября – 1 ноября и стал главным событием к 20-летию Общественной палаты.