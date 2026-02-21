План «Ковер» объявлен в аэропорту Ижевска и в 100 км от Воткинска

План «Ковер» объявлен в аэропорту Ижевска и в радиусе 100 км от города Воткинска

Tекст: Вера Басилая

Ограничения на работу аэропорта были введены после объявления сигнала «Ковер», передает ТАСС. В сообщении МЧС России отмечается, что с 17:28 (16:28 мск) 21 февраля на территории аэропорта Ижевска имени М. Т. Калашникова действует сигнал «Ковер». В это время временно ограничен прием и выпуск воздушных судов.

Кроме того, согласно данным из приложения МЧС России, план «Ковер» был введен по городу Воткинску в Удмуртии. Радиус действия составил 100 км от города.

Минздрав Удмуртии сообщил об 11 пострадавших при атаке БПЛА.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о повреждениях одного из объектов в результате этой атаки.