План «Ковер» объявлен в аэропорту Ижевска и в 100 км от Воткинска

На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.20 комментариев
План «Ковер» объявлен в аэропорту Ижевска и в радиусе 100 км от города Воткинска
Вечером 21 февраля в международном аэропорту Ижевска и в радиусе 100 км от Воткинска были введены ограничения на прием и выпуск самолетов по сигналу «Ковер», сообщили в МЧС России.
Ограничения на работу аэропорта были введены после объявления сигнала «Ковер», передает ТАСС. В сообщении МЧС России отмечается, что с 17:28 (16:28 мск) 21 февраля на территории аэропорта Ижевска имени М. Т. Калашникова действует сигнал «Ковер». В это время временно ограничен прием и выпуск воздушных судов.
Кроме того, согласно данным из приложения МЧС России, план «Ковер» был введен по городу Воткинску в Удмуртии. Радиус действия составил 100 км от города.
Минздрав Удмуртии сообщил об 11 пострадавших при атаке БПЛА.
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о повреждениях одного из объектов в результате этой атаки.