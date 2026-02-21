Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
СК возбудил дело после гибели при пожаре четырех детей и бабушки в Константиново
Следователь территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ) после обнаружения тел четверых детей и бабушки в частном доме, где произошел пожар.
«После ликвидации возгорания обнаружены тела четверых детей в возрасте от трех до шести лет и их 62-летней бабушки. Находившемуся в момент возгорания в доме 14-летнему подростку удалось спастись», – рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа отопительного котла. На месте работают следователи и криминалисты Подмосковного СК.
