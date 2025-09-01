Отец Илона Маска восхитился красотой россиянок после поездки в Москву

Tекст: Мария Иванова

Эррол Маск, назвал российских женщин одними из самых красивых в мире, передает РИА «Новости». В интервью испанской газете Mundo Маск поделился, что, по его мнению, россиянки все могли бы стать моделями.

«Русские женщины просто невероятные. Они все могли бы быть моделями. Наряду с сербками, они – самые красивые женщины в мире», – заявил Эррол Маск, рассказывая о своей поездке в Москву.

В июне Эррол Маск посещал российскую столицу для участия в «Форуме будущего 2050» и в интервью уже отмечал ее красоту, назвав Москву великолепным городом. На форуме он также подчеркнул, что считает Россию одной из лучших стран и выразил восхищение президентом Владимиром Путиным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отец Илона Маска заявил, что западные СМИ стремятся создавать трудности для России, поскольку она является серьезным конкурентом на мировой арене.

Эррол Маск также выразил желание посетить регионы, воссоединившиеся с Россией.