Бизнесмен Эррол Маск объяснил антироссийскую позицию СМИ Запада конкуренцией

Tекст: Вера Басилая

Западные СМИ намеренно создают трудности для России, поскольку видят в ней серьезного конкурента на мировой арене, сообщил отец Илона Маска Эррол Маск, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что медиа на Западе формируют информационную повестку в своих интересах, а Россия, являясь сильным соперником, становится для них объектом давления.

В ходе выступления на московском форуме в июне Эррол Маск отметил, что считает Россию одной из лучших стран. Кроме того, он выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным, назвав его впечатляющим человеком.

Ранее бизнесмен Эррол Маск предположил, что запрет российских СМИ в Европе связан со страхом, но указал на наличие альтернативных взглядов в некоторых странах.

Маск заявил, что западные страны намеренно пугают своих граждан Россией, чтобы держать их «в узде».

Он также отметил, что западные медиа формируют крайне негативный образ России, представляя ее как опасную страну, где приезжим якобы угрожает смертельная опасность.

