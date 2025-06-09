Отец Маска рассказал о попытках отговорить его от поездки в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

Он сообщил, что в западной прессе сложился крайне негативный образ России, описываемой как опасная страна, где якобы могут убить приезжих.

«Восприятие России прессой в США такое: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь. Пора положить конец бреду, который на Западе распространяют про эту страну», – заметил Маск, передает РИА «Новости».

Он также уточнил, что от поездки в Россию его и его дочь отговаривали не только американские, но и европейские знакомые. По словам предпринимателя, даже его сыновья просили не ехать в Россию, но он считает подобные опасения беспочвенными.

Ранее отец Маска Эррол посетил Москву, чтобы выступить на «Форуме будущего 2050», который пройдет 9 и 10 июня, до этого бизнесмен и торговец драгоценными камнями признался, что чистота и качество дорог Москвы поразили его.