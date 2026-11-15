В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Российский беспилотник поразил объект инфраструктуры в Черниговской области
Российский беспилотник нанес удар по объекту критической инфраструктуры, сообщил начальник Корюковской районной администрации Черниговской области Украины Павел Мирошниченко.
Поражен объект критической инфраструктуры в Мене, сообщил Мирошниченко в соцсетях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило об ударах российских беспилотников по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины.
Объект «Нафтогаза» получил повреждения в Полтавской области.