Стоимость биткоина опустилась ниже 65 тыс. долларов

Tекст: Антон Антонов

В ночь на воскресенье курс биткоина на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance за сутки снизился на 5,9%, до 64 670,13 доллара, что стало первым падением ниже отметки 65 тыс. долларов с 19 августа, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшие сутки мировые криптобиржи принудительно ликвидировали позиции более 197 тыс. трейдеров на общую сумму 1,04 млрд долларов на фоне снижения курсов биткойна и Ethereum.

В пятницу мировые криптовалютные площадки принудительно закрыли позиции более 151 тыс. трейдеров на сумму 1,23 млрд долларов из-за падения курса цифровых активов.