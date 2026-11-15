В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Стоимость биткоина опустилась ниже 65 тыс. долларов
Курс биткоина на криптобирже Binance в ночь на воскресенье снизился до 64670 долларов, следует из данных торгов.
В ночь на воскресенье курс биткоина на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance за сутки снизился на 5,9%, до 64 670,13 доллара, что стало первым падением ниже отметки 65 тыс. долларов с 19 августа, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшие сутки мировые криптобиржи принудительно ликвидировали позиции более 197 тыс. трейдеров на общую сумму 1,04 млрд долларов на фоне снижения курсов биткойна и Ethereum.
В пятницу мировые криптовалютные площадки принудительно закрыли позиции более 151 тыс. трейдеров на сумму 1,23 млрд долларов из-за падения курса цифровых активов.