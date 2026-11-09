География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.14 комментариев
В НАБУ назвали верхушкой айсберга дело о коррупции украинских силовиков
Руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Александр Абакумов заявил, что опубликованные материалы дела «Карфаген» о коррупции силовиков являются лишь верхушкой айсберга.
Сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщил о невозможности обнародования значительной части улик по делу о преступной организации, передает РИА «Новости».
«То, что вы увидели – только верхушка айсберга. Мы показали только то, что могли показать, не навредив интересам следствия. Значительная часть материалов пока что не может быть обнародована», – заявил Абакумов.
По словам представителя НАБУ, коррупция разрушает государственные институты страны изнутри и лишает государство способности выполнять важные функции. Абакумов подчеркнул, что продажа правоохранителями своей власти преступникам ведет к уничтожению государства для его граждан.
Ранее НАБУ отчиталось о разоблачении новой преступной организации в рамках операции «Карфаген». В группировку входило не менее 12 человек, которые давали взятки высокопоставленным силовикам за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров, наркоторговлю и фальшивомонетничество. К незаконному покровительству оказались причастны сотрудники Службы безопасности, полиции и офиса генерального прокурора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье депутат Верховной рады обвинил Владимира Зеленского в отсутствии реакции на расследование о крышевании мошеннических кол-центров силовиками.
Военный эксперт Андрей Марочко назвал операцию НАБУ неспособной решить проблему незаконных организаций из-за их подконтрольности офису президента.
В среду руководство национальной полиции Украины отстранило от службы полицейских после обысков по делу о кол-центрах.