В НАБУ назвали верхушкой айсберга дело о коррупции украинских силовиков

Tекст: Вера Басилая

Сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщил о невозможности обнародования значительной части улик по делу о преступной организации, передает РИА «Новости».

«То, что вы увидели – только верхушка айсберга. Мы показали только то, что могли показать, не навредив интересам следствия. Значительная часть материалов пока что не может быть обнародована», – заявил Абакумов.

По словам представителя НАБУ, коррупция разрушает государственные институты страны изнутри и лишает государство способности выполнять важные функции. Абакумов подчеркнул, что продажа правоохранителями своей власти преступникам ведет к уничтожению государства для его граждан.

Ранее НАБУ отчиталось о разоблачении новой преступной организации в рамках операции «Карфаген». В группировку входило не менее 12 человек, которые давали взятки высокопоставленным силовикам за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров, наркоторговлю и фальшивомонетничество. К незаконному покровительству оказались причастны сотрудники Службы безопасности, полиции и офиса генерального прокурора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье депутат Верховной рады обвинил Владимира Зеленского в отсутствии реакции на расследование о крышевании мошеннических кол-центров силовиками.

Военный эксперт Андрей Марочко назвал операцию НАБУ неспособной решить проблему незаконных организаций из-за их подконтрольности офису президента.

В среду руководство национальной полиции Украины отстранило от службы полицейских после обысков по делу о кол-центрах.