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На месте подрыва «Северных потоков» нашли предполагаемую часть взрывателя
Эксперт в суде заявил об обнаружении части взрывателя «Северных потоков»
Эксперт-взрывотехник Федерального ведомства уголовной полиции Германии (ВКА) сообщил об обнаружении металлического фрагмента взрывателя на месте диверсии на газопроводах «Северный поток» на дне Балтийского моря.
Высший земельный суд Гамбурга провел пятое заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на газопроводах. Выступающий свидетелем эксперт-взрывотехник продемонстрировал фото металлического осколка длиной около пяти сантиметров, передает РИА «Новости».
Специалист сопоставил снимок с материалами шведских следователей, проводивших осмотр места преступления. Зафиксированный в документах Швеции фрагмент выглядит аналогичным образом.
Ранее свидетель подтвердил обнаружение следов военной пластичной взрывчатки на основе гексогена и октогена на металлических осколках со дна моря и на борту яхты «Андромеда», которая могла быть задействована в диверсии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о нежелании властей Германии искать истинных инициаторов диверсии на газопроводах.
В пятницу обвиняемый в координации подрыва газопроводов гражданин Украины Сергей Кузнецов не поддержал идею создания фильма о преступлении с участием Шона Пенна.
В среду сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции Германии сообщил об оплате аренды яхты «Андромеда» предполагаемыми диверсантами наличными в размере 11 тыс. евро.