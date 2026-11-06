Отбор газа из европейских хранилищ в начале ноября достиг рекордного уровня

GIE: Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 74%

Tекст: Мария Иванова

С момента достижения пика заполнения подземных хранилищ газа осенью прошло восемь дней, однако суточные объемы извлечения топлива обновили исторические максимумы. Запасы в европейских резервуарах опустились ниже 74%, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

С начала отопительного сезона 28 октября Европа извлекла из хранилищ свыше 2 млрд куб. м газа. Чистая разница между объемами отбора и закачки составила 1,5 млрд куб. м. В пять из восьми прошедших дней специалисты фиксировали рекордные суточные значения отбора топлива.

По состоянию на 4 ноября европейские подземные хранилища заполнены на 73,75%, что является наименьшим показателем на эту дату с 2011 года. В резервуарах находится около 80,8 млрд куб. м газа. Этот объем на 10,9 млрд куб. м уступает прошлогодним показателям и находится на минимуме с 2013 года.

Согласно правилам Еврокомиссии, страны Евросоюза обязаны заполнять газовые хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Европейские власти допускали снижение нормы до 80% в расчете на теплую зиму. Однако Европа смогла закачать лишь 75,5% от требуемых объемов, что эквивалентно 51 млрд куб. м.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг «Газпром» сообщил о рисках для надежного обеспечения европейских потребителей в пиковый зимний период из-за высоких темпов отбора энергоносителя.

Во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до самого низкого уровня с 2013 года.

В понедельник страны Европы не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.