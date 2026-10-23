Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Фон дер Ляйен сбежала из Европарламента после критики помощи Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика, раскритиковавшего финансирование Украины.
Фон дер Ляйен покинула зал прямо во время речи евродепутата, обвинившего ее в намерении потратить средства на Украину вместо помощи европейцам, передает РИА «Новости».
«Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 млрд евро. <…> Перестаньте финансировать бессмыслицу!» – заявил Угрик.
На прошлой неделе Владимир Зеленский запросил у Евросоюза еще 70 млрд евро на покрытие военных расходов в 2027 году.
Ранее фон дер Ляйен заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты. В прошлом месяце глава Еврокомиссии сообщила о новом запросе Украины на предоставление нескольких миллиардов евро для приобретения систем противовоздушной обороны.
Также фон дер Ляйен выступила с идеей использовать хранящиеся на банковских депозитах сбережения европейцев.