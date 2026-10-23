Фон дер Ляйен сбежала из Европарламента после критики помощи Украине

Tекст: Вера Басилая

Фон дер Ляйен покинула зал прямо во время речи евродепутата, обвинившего ее в намерении потратить средства на Украину вместо помощи европейцам, передает РИА «Новости».

«Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 млрд евро. <…> Перестаньте финансировать бессмыслицу!» – заявил Угрик.

На прошлой неделе Владимир Зеленский запросил у Евросоюза еще 70 млрд евро на покрытие военных расходов в 2027 году.

Ранее фон дер Ляйен заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты. В прошлом месяце глава Еврокомиссии сообщила о новом запросе Украины на предоставление нескольких миллиардов евро для приобретения систем противовоздушной обороны.

Также фон дер Ляйен выступила с идеей использовать хранящиеся на банковских депозитах сбережения европейцев.