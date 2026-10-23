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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

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    23 октября 2026, 13:04 • Новости дня

    Итальянские протестующие составили «инструкции к революции»

    Участники беспорядков в Италии опубликовали инструкции к революции

    Tекст: Мария Иванова

    Итальянское «Движение 17 октября» подготовило новые тактические указания для участников акций протеста, которые пройдут в субботу в крупных городах страны.

    В Telegram-чате координации протестов опубликован документ «Революция, инструкция к применению», передает РИА «Новости». В нем содержатся «тактические цели гражданского неповиновения» и рекомендации по организации массовых акций.

    Авторы призывают выходить на улицы организованными группами, двигаться параллельными рядами и скандировать простые лозунги. «Если силы безопасности не дают нам продолжить шествие, нужно скандировать наши лозунги и пытаться прорвать их заграждения. Если они начинают избивать участников, первые ряды должны отступить на несколько шагов», – говорится в инструкции.

    В памятке содержатся рекомендации взять с собой защитные очки, аптечку и воду, пропитать платки уксусом для защиты от слезоточивого газа, а также указания по взаимопомощи среди участников.

    Акции протеста прошли в нескольких итальянских городах 17 и 18 октября. Наиболее крупные беспорядки c мародерством и погромами были в Милане. Задержаны более 300 человек. За медицинской помощью обратились более 110 правоохранителей, по всей стране их пострадало почти 200.

    По всей стране общий размер ущерба, по оценкам бизнес-объединения Unimpresa, достигает 1,6 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду итальянские карабинеры установили личность 11-летнего мальчика, ставшего самым молодым участником беспорядков в Милане.

    Во вторник власти Италии заявили о намерении принять более жесткие меры в отношении молодежи, участвующей в акциях протеста.

    В понедельник правительство страны направило в Милан 500 военнослужащих для обеспечения правопорядка.

    21 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Минюст Франции сообщил о переполненных из-за протестов изоляторах

    Tекст: Ольга Иванова

    Все изоляторы при судах в крупных городах Франции, включая Париж, оказались переполнены после масштабных протестов, заявил глава французского министерства юстиции Жеральд Дарманен.

    «Все судебные изоляторы – то есть места при судах, где люди находятся в ожидании суда под надзором полиции, – переполнены. Это касается Парижа, Лилля, Марселя, Бордо и Тулузы», – приводит слова Дарманена РИА «Новости» со ссылкой на французские телеканалы.

    Глава минюста Франции добавил, что суды страны рассматривают дела более 900 участников протестов, прошедших 17 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял статью о якобы причастности России к протестам во Франции.

    Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон утратил контроль над ситуацией с протестами.

    Во вторник на главу МВД Франции подали в суд из-за оторванной руки протестующего.

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    20 октября 2026, 17:25 • Новости дня
    На главу МВД Франции подали в суд из-за оторванной руки протестующего

    Le Figaro: Потерявший на протестах руку француз подал в суд на главу МВД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Адвокат французского демонстранта, которому оторвало кисть руки во время акций протеста, подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков, пишет газета Le Figaro.

    Адвокат молодого человека, получившего тяжелое увечье во время демонстраций во Франции, обвинил руководство силового ведомства в разрешении применять спецсредства для разгона толпы, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    По данным издания, министру вменяется в вину соучастие в насильственных действиях при отягчающих обстоятельствах. Иск предъявлен также полицейскому, который предположительно бросил гранату в толпу. Ему инкриминируется умышленное насилие, повлекшее за собой увечья.

    Ранее в министерстве отметили, что во время протестов органам правопорядка пришлось столкнуться с бунтовщиками, хулиганами и уличным насилием. В связи с этим потребовалось применять весь арсенал оружия промежуточного действия. Ведомство пообещало тщательно расследовать инцидент в Сен-Этьене, где 17-летнему демонстранту гранатой оторвало кисть руки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД Франции пообещало предельно жесткие действия полиции на предстоящих протестах.

    В понедельник премьер-министр страны допустил введение режима чрезвычайного положения из-за беспорядков.

    В воскресенье правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. участников массовых акций.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    20 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Посольство России во Франции призвало россиян к бдительности в дни протестов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России во Франции рекомендовало россиянам уделять повышенное внимание своей безопасности, особенно в дни общенациональных манифестаций 24 октября и 5 ноября.

    «Уделяйте повышенное внимание своей безопасности и будьте особенно бдительны в дни, когда планируются следующие протестные акции», – говорится в заявлении дипломатического представительства в Telegram.

    В посольстве отметили резкое обострение общественно-политической ситуации во Франции, где проходят массовые акции протеста, нередко перерастающие в беспорядки и столкновения с полицией. В связи с этим местные власти могут вводить комендантский час, информация о котором размещается на сайтах мэрий и префектур, а также в СМИ.

    Гражданам России, находящимся во Франции или планирующим поездки, рекомендовано избегать районов проведения манифестаций и мест массового скопления людей. В случае угрозы жизни и здоровью соотечественников призывают незамедлительно обращаться в экстренные службы или российские дипломатические и консульские представительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник после протестов во Франции отправили за решетку почти 150 человек.

    В понедельник во Франции разграбили 2000 магазинов во время протестов.

    Массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции.

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    21 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Полиция Италии опознала 11-летнего участника погромов в Милане

    Corriere della Sera: Полиция опознала 11-летнего участника беспорядков в Милане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры установили личность 11-летнего мальчика, ставшего самым молодым участником недавних беспорядков в Милане.

    Юный гражданин Италии был опознан правоохранителями в одной из школ на юге Милана, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera. Видеозаписи с участием ребенка, одетого в темную одежду с закрытым лицом, получили широкое распространение в социальных сетях. На кадрах видно, как мальчик выходит из магазина с украденными вещами, а также находится рядом с горящей мусорной корзиной.

    Поскольку участнику беспорядков еще не исполнилось 14 лет, он не подлежит уголовной ответственности. Тем не менее полиция может направить информацию о нем в прокуратуру по делам несовершеннолетних и социальные службы.

    Массовые акции протеста прошли в ряде городов Италии 17 и 18 октября, наиболее крупные из них – в Милане. В ходе столкновений были задержаны более 300 человек, пострадали свыше 110 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане.

    В понедельник правительство направило в город сотни военных из-за массовых беспорядков.

    В тот же день полиция задержала более 270 участников протестов.

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    20 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    МВД Франции пообещало предельно жесткие действия полиции на субботних протестах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что силы правопорядка будут действовать предельно жестко на запланированных в стране в субботу протестах.

    Нуньес заявил депутатам Национального собрания Франции, что полиция проявит решительность на протестных акциях, запланированных на субботу, передает РИА «Новости».

    «В субботу и в ближайшие дни я лично прослежу за тем, чтобы были приняты необходимые меры. Можете рассчитывать на мою решительность. Мне уже не нужно ее доказывать. Будьте уверены, я буду действовать предельно жестко, и мы будем готовы к этому моменту», – сказал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    В воскресенье во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков.

    В субботу полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.

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    20 октября 2026, 18:44 • Новости дня
    Забастовка водителей фур парализовала производство пасты на юге Италии

    Забастовка дальнобойщиков остановила выпуск пасты на юге Италии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Забастовка итальянских водителей грузовиков против подорожания топлива привела к остановке фабрик по производству макаронных изделий, заявил исполнительный директор компании Rummo Козимо Руммо.

    Протесты дальнобойщиков против высоких цен на топливо привели к перебоям в работе фабрик бренда Rummo в Беневенто на юге Италии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica. «Сейчас мы остановились, вчера был первый день, потому что ни грузовики, ни цистерны не прибыли, и запасы подошли к концу. Эта ситуация длится уже неделю», – заявил Руммо.

    По его словам, в аналогичной ситуации оказались почти все фабрики по производству макаронных изделий в соседней Апулии, что означает полную или частичную остановку большей части выпуска пасты в Италии.

    Издание отмечает, что бренд La Molisana также был вынужден значительно снизить объемы производства из-за непоставок пшеницы.

    Акции протеста водителей грузовиков продолжаются в Кампании, Калабрии и Базиликате, где протестующие блокируют съезды с автомагистралей и перекрывают въезды в порты. По данным ассоциации Confcommercio, только на Сицилии экономические потери от забастовки достигли 50 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане. Накануне полиция задержала более 270 человек в ходе протестов в городе.

    Также в понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за цен на топливо.

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    21 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    В центре Парижа третью ночь подряд ввели комендантский час
    В центре Парижа третью ночь подряд ввели комендантский час
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Ольга Иванова

    В Париже третью ночь подряд вводится частичный комендантский час из-за массовых протестов, сообщили в столичной полиции.

    Подобные ограничения уже действовали в ночь на вторник и на среду, передает РИА «Новости». «В соответствии с распоряжениями премьер-министра Себастьяна Лекорню и главы МВД Лорана Нуньеса префектура полиции приняла постановления о комендантском часе», – сообщила столичная полиция.

    Ограничения будут действовать на площади Республики и в районе квартала Аль с 23.00 до 6.00 утра (00.00-07.00 мск). Они распространяются как на взрослых, так и на несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в центре Парижа ввели комендантский час.

    В тот же день на главу МВД Франции Лорана Нуньеса подали в суд из-за оторванной руки протестующего.

    В воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

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    20 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    После протестов во Франции отправили за решетку почти 150 человек

    Минюст Франции: Число помещенных за решетку после беспорядков достигло 149

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество людей, которые оказались за решеткой во Франции после массовых беспорядков, достигло 149, заявил министр юстиции республики Жеральд Дарманен.

    «За решетку было помещено уже 149 человек. Таким образом, мы наблюдаем дальнейший резкий рост числа людей, которых помещают под предварительное заключение или отправляют за решетку прямо в зале суда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Протесты во Франции прошли в минувшие выходные и вылились в массовые беспорядки по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главы Минюста и МВД Франции признали провал властей в ходе беспорядков.

    В воскресенье телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время протестов во Франции.

    В субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

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    22 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Власти Парижа ввели комендантский час в двух районах города

    В центре Парижа до 25 октября ввели ночной комендантский час

    Власти Парижа ввели комендантский час в двух районах города
    @ Louai Barakat/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Префектура полиции Парижа ограничила нахождение людей на улицах в двух центральных районах в ночное время суток.

    Комендантский час будет действовать в районе площади Республики и квартала Ле-Аль ежедневно с 23:00 до 06:00 по местному времени вплоть до 25 октября, передает ТАСС.

    Запрет на пребывание на улице в указанные часы распространяется как на совершеннолетних, так и на несовершеннолетних граждан. Соответствующее постановление издал префект парижской полиции, о чем ведомство сообщило на своей странице в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник префектура полиции Парижа ввела комендантский час в центре французской столицы.

    В понедельник суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

    Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен.

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    21 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Крупный французский профсоюз призвал к забастовке в ноябре

    Глава французского профсоюза CGT призвала к общенациональной забастовке 5 ноября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава одного из крупнейших французских профсоюзов «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине призвала к проведению общенациональной забастовки 5 ноября из-за отсутствия ответов властей на требования протестующих.

    «Мы не получили никакого ответа на наши требования, так что премьер-министр только усиливает гнев… CGT и объединение профсоюзов призывает к максимально широкой мобилизации 5 ноября. Мы призываем работников провести общие собрания повсюду, на всех рабочих местах, со всеми коллегами, во всех службах, на всех заводах, чтобы сделать забастовку 5 ноября и после всеобщей», – заявила Бине, слова которой приводит РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Во Франции с середины сентября продолжаются протесты. Изначально на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требуя улучшения состояния школ. Позже к ним присоединились недовольные ростом цен, а акции охватили другие регионы.

    Самой масштабной стала демонстрация 17 октября, в которой, по данным МВД, приняли участие около 550 тыс. человек. Полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду политик Флориан Филиппо высмеял статью о причастности России к протестам во Франции. В тот же день лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Эммануэль Макрон утратил контроль над протестами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Франции в доведении страны до безумия.

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    20 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Комендантский час ввели в центре Парижа в ночь на среду

    Tекст: Валерия Городецкая

    Префектура полиции Парижа ввела комендантский час в центре французской столицы в ночь на среду.

    Ограничения на передвижение людей действуют с 23:00 вторника до 06:00 среды, передает РИА «Новости». Комендантский час затрагивает площадь Республики (при этом магазины и заведения на ней продолжат работу), район квартала Аль, а также несколько улиц к югу от него.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суды во Франции вынесли первые приговоры участникам недавних беспорядков.

    В центре Парижа вводили комендантский час.

    Аналогичные ограничения установили в четырех городах на севере Франции.

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    22 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    Суд Парижа разрешил студентам провести манифестацию после запрета властей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административный суд Парижа приостановил запрет полиции на проведение манифестации студенческой ассоциацией Interfac IDF, позволив акции состояться.

    Административный суд Парижа разрешил проведение студентами манифестации, сняв запрет полиции на проведение акции протеста, пишет РИА «Новости» со ссылкой на France Presse.

    Накануне полиция Парижа запретила протестную акцию, запланированную на четверг. Студенческая организация назвала это решение репрессивным и заявила о намерении оспорить его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду более 200 человек вышли на акцию протеста перед зданием суда в пригороде Парижа после задержания несовершеннолетних участников манифестаций. Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен заявил о переполненных из-за протестов изоляторах.

    Во вторник адвокат студента, потерявшего кисть руки на протестах, подал жалобу на главу МВД Франции Лорана Нуньеса.

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    22 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Массовая демонстрация против сокращения бюджета университетов стартовала в Вене

    Tекст: Ольга Иванова

    В австрийской столице у здания Венского технического университета началась масштабная акция протеста против планов правительства урезать финансирование государственных вузов.

    Организаторы ожидают, что в митинге примут участие около 20 тыс. человек, включая студентов, преподавателей и научных сотрудников, передает РИА «Новости». Поводом для недовольства стали планы австрийских властей по выделению средств государственным университетам на 2028–2030 годы. Участники демонстрации опасаются, что предусмотренных бюджетом денег не хватит на покрытие инфляции и рост зарплат.

    «Вместе с представительством студентов Венского технического университета, Австрийским союзом студентов и многочисленными представителями университетского сообщества мы хотим послать ясный сигнал: образование – не статья расходов, на которой следует экономить. Наука – не предмет торга. Будущее этой страны нельзя обеспечить путем разрушения того, что уже создано», – заявили представители Венского технического университета.

    В Венском техническом университете подсчитали, что в реальном выражении сокращение финансирования составит около 10%, что нанесет удар по научным исследованиям, преподаванию и инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший канцлер Австрии Себастиан Курц выразил опасение по поводу возможных беспорядков в Вене.

    Демонстрация австрийского движения за мир собрала сотни человек у Западного вокзала Вены.

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    21 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Французы устроили протест у здания суда под Парижем из-за задержания школьников

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 200 человек вышли на акцию протеста перед зданием суда в пригороде Парижа после задержания несовершеннолетних участников манифестаций.

    Собравшиеся в коммуне Бобиньи протестующие требовали освободить около 20 несовершеннолетних, которых задержали в минувшие выходные во время манифестаций старшеклассников, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету 20Minutes. Участники акции скандировали лозунг с призывом освободить учеников.

    По данным портала actu.fr, 17 школьников провели ночь в камерах предварительного заключения здания суда. Отмечается, что условия содержания оказались ужасными: в помещениях отсутствовали матрасы, а в нескольких камерах стояли бутылки с мочой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минюст Франции сообщил о переполненных из-за протестов изоляторах.

    В понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов.

    В субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

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    22 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Россия призвала ОБСЕ расследовать действия полиции против детей во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия призвала государства – участники ОБСЕ расследовать применение чрезмерной силы французской полицией против детей, заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский.

    «Российская Федерация призывает к объективному и беспристрастному расследованию всех случаев применения чрезмерной силы французской полицией в отношении детей, привлечению виновных к ответственности и прекращению практики избирательного подхода к обязательствам в рамках ОБСЕ», – заявил Полянский на заседании постсовета организации. Его слова приводит РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что правозащитники сравнивают последствия чрезмерного применения силы с травмами, полученными в ходе боевых действий.

    Полянский привел примеры пострадавших подростков и отметил, что во Франции зафиксированы случаи применения слезоточивого газа, резиновых пуль, удушающих приемов и унижающего достоинство обращения с задержанными. По его словам, внутренние проверки МВД Франции не привели к улучшению ситуации.

    Дипломат подчеркнул, что западные «поборники свобод» не осуждают полицейский произвол, а в отношении Франции не запускается «Московский механизм».

    По его словам, права детей имеют значение для Запада только тогда, когда это удобно для антироссийской пропаганды, а правозащитная риторика «мгновенно улетучивается», когда речь идет о собственных несовершеннолетних гражданах.

    Полянский заключил, что по этой «скользкой дорожке» теперь движутся Бельгия, Италия и другие страны региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД Франции пообещало предельно жесткие действия полиции на субботних протестах. В тот же день потерявший руку на протестах студент подал в суд на главу ведомства.

    В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова указала Макрону на «шулерство с правочеловеческой проблематикой» при подавлении уличных акций.

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      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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