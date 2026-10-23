Итальянские протестующие составили «инструкции к революции»

Участники беспорядков в Италии опубликовали инструкции к революции

Tекст: Мария Иванова

В Telegram-чате координации протестов опубликован документ «Революция, инструкция к применению», передает РИА «Новости». В нем содержатся «тактические цели гражданского неповиновения» и рекомендации по организации массовых акций.

Авторы призывают выходить на улицы организованными группами, двигаться параллельными рядами и скандировать простые лозунги. «Если силы безопасности не дают нам продолжить шествие, нужно скандировать наши лозунги и пытаться прорвать их заграждения. Если они начинают избивать участников, первые ряды должны отступить на несколько шагов», – говорится в инструкции.

В памятке содержатся рекомендации взять с собой защитные очки, аптечку и воду, пропитать платки уксусом для защиты от слезоточивого газа, а также указания по взаимопомощи среди участников.

Акции протеста прошли в нескольких итальянских городах 17 и 18 октября. Наиболее крупные беспорядки c мародерством и погромами были в Милане. Задержаны более 300 человек. За медицинской помощью обратились более 110 правоохранителей, по всей стране их пострадало почти 200.

По всей стране общий размер ущерба, по оценкам бизнес-объединения Unimpresa, достигает 1,6 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду итальянские карабинеры установили личность 11-летнего мальчика, ставшего самым молодым участником беспорядков в Милане.

Во вторник власти Италии заявили о намерении принять более жесткие меры в отношении молодежи, участвующей в акциях протеста.

В понедельник правительство страны направило в Милан 500 военнослужащих для обеспечения правопорядка.