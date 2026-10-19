Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.9 комментариев
Власти Италии направили сотни военных в Милан из-за массовых погромов
Il Messaggero: Власти Италии направили 500 военных в Милан после погромов
Правительство Италии во главе с премьер-министром Джорджей Мелони приняло решение направить в Милан 500 военнослужащих для обеспечения правопорядка после массовых беспорядков в минувшие выходные.
Соответствующий указ планируется одобрить на чрезвычайном заседании Совета министров, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Messaggero.
Ущерб торговому сектору в центре города в результате вандализма, мародерства и грабежей оценивается в 700 тыс. евро. Беспорядки начались 16 октября в виде студенческих протестов против политики правительства, прокатившихся по всей Италии, а затем переросли в погромы в Милане.
Протестующие объявили в социальных сетях о создании «Движения 17 октября» и обещают проводить манифестации каждую субботу. В ходе беспорядков были задержаны около 200 человек, 80% из которых оказались несовершеннолетними от 12 до 17 лет.
Под стражей остались 32 нарушителя, ранения получили более сотни сотрудников правоохранительных органов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция задержала более 270 человек в ходе протестов в Милане. В воскресенье протестующие разгромили магазины в центре города. В пятницу итальянские студенты устроили массовые выступления против политики Мелони.