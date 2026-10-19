Власти Италии направили сотни военных в Милан из-за массовых погромов

Il Messaggero: Власти Италии направили 500 военных в Милан после погромов

Tекст: Денис Тельманов

Соответствующий указ планируется одобрить на чрезвычайном заседании Совета министров, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Messaggero.

Ущерб торговому сектору в центре города в результате вандализма, мародерства и грабежей оценивается в 700 тыс. евро. Беспорядки начались 16 октября в виде студенческих протестов против политики правительства, прокатившихся по всей Италии, а затем переросли в погромы в Милане.

Протестующие объявили в социальных сетях о создании «Движения 17 октября» и обещают проводить манифестации каждую субботу. В ходе беспорядков были задержаны около 200 человек, 80% из которых оказались несовершеннолетними от 12 до 17 лет.

Под стражей остались 32 нарушителя, ранения получили более сотни сотрудников правоохранительных органов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция задержала более 270 человек в ходе протестов в Милане. В воскресенье протестующие разгромили магазины в центре города. В пятницу итальянские студенты устроили массовые выступления против политики Мелони.