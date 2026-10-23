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Жертвами взрыва на частной шахте в Турции стали три человека
TRT Haber: Число жертв взрыва на шахте в Турции увеличилось до трех человек
Количество жертв взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак возросло до трех человек.
«Спасатели обнаружили тело последнего из пропавших после взрыва горняков. Это третий погибший рабочий», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала TRT Haber.
Взрыв произошел на частной шахте в уезде Гелик в пятницу утром. Ранее было известно о двух погибших и пяти пострадавших, двое из которых получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу СМИ сообщили о гибели двух человек в результате взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак.
В 2024 году на западе Турции взрыв на заводе по производству взрывчатки привел к гибели 12 человек.