РСТ усомнился в массовости отказов в выезде из России из-за фото в паспорте

Tекст: Тимур Шайдуллин

В РСТ не подтвердили информацию о более чем 200 случаях отказа в выезде из России по причине несоответствия фотографии в загранпаспорте внешности владельца. Обращений по подобным ситуациям от туристов и туроператоров не поступало, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе союза.

В объединении подчеркнули, что даже если такие данные верны, на фоне многомиллионного выездного турпотока это количество незначительно. При оформлении поездки турагенты могут предупредить туриста о возможных проблемах с документами, в том числе о расхождениях с фотографией.

«Однако такая проверка не заменяет пограничный контроль и не гарантирует беспрепятственного пересечения границы», – добавили в РСТ.

Оценка действительности документа и решение о пропуске через границу находятся в компетенции государственных органов, напомнили в союзе. Ранее в СМИ появилась информация, что за полгода более 200 человек не смогли пройти контроль из-за того, что в загранпаспортах были селфи или отретушированные фотографии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сообщалось, что в 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об отмене внесения данных о детях в загранпаспорта старого образца с 2027 года.

До этого ряд европейских стран отказался признавать пятилетние загранпаспорта россиян.