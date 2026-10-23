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Власти двух провинций Китая объявили третий уровень опасности из-за тайфуна
CCTV: В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень опасности
В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за тайфуна «Чампи», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Министерство природных ресурсов Китая повысило уровень опасности в двух юго-восточных провинциях в связи со штормовыми нагонами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. С 22 по 23 октября в прибрежных районах от Шанхая до Фуцзяни зафиксированы штормовые нагоны высотой до 80 сантиметров, а в южной части Восточно-Китайского моря волны достигли девяти метров.
Власти призвали суда и предприятия, работающие в море, принять меры предосторожности. Всего в Китае действует четырехуровневая система предупреждений, где третий обозначается желтым цветом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тайфун «Чампи» унес жизнь одного человека на Тайване.
В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ и офисов из-за приближения стихии.
В августе мощный тайфун «Долфин» обрушился на провинцию Чжэцзян.