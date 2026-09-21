Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
В Токио отменили более 500 рейсов из-за тайфуна «Дуцзюань»
В столице Японии и прилегающих районах отменили сотни авиарейсов и остановили поезда из-за приближения мощного тайфуна «Дуцзюань».
В аэропорту Ханэда отменили свыше 300 внутренних и около 60 международных рейсов, а в Нарите приостановили более 100 вылетов, передает канал 360.ru.
Железнодорожные компании также частично или полностью остановили движение на ряде линий в Тибе, Ибараки и западной части Токио. О перебоях предупредили и на линии синкансэнов между Токио и Осакой.
В Идзусиме за сутки выпало 565 миллиметров осадков, и метеорологи предупредили о дальнейшем усилении дождей. Местные власти призвали жителей Кансая и других затронутых районов учитывать риск наводнений и схода оползней. Ситуация уже повлияла на планы пассажиров, в том числе туристов из России.
«Мы находимся в Осаке на пересадке. Тут все спокойно, но пока нестабильная информация, полетим ли в Токио», – сообщила россиянка Настя. Другая очевидица, Арина, находящаяся в районе Сибуя, рассказала, что из-за непогоды решила оставаться в гостинице, а ее запланированный на следующий день рейс отменили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японские авиакомпании предупредили о возможных сбоях в расписании из-за тайфуна «Дуцзюань».
В июне крупные автопроизводители приостановили работу 18 своих предприятий на территории Японии из-за циклона «Чанми».
В августе спасательные службы Китая эвакуировали 54 тыс. жителей из-за масштабных наводнений на фоне тайфуна «Нарра».